Banánový čaj: Fantastická věc pro vaše pokojovky v zimě

Víte, že vašim pokojovákám můžete nabídnout i čaj? A ne ledajaký! Banánové slupky jsou organickým odpadem ideálním ke zpracování. Nejen zahrada, ale i vaše pokojovky slupky ocení. Jak připravit čaj z banánových slupek pro vaše doma pěstované rostliny?

Zdroje: living.iprima.cz, www.womanonly.cz

Banánové slupky jsou skvělé hnojivo

Víte, že vaše rostliny si pošmáknou třeba i na banánovém čaji? Přidejte do jejich pitného režimu i trošku banánových slupek a uvidíte, jak se jim to bude líbit.

Žerty stranou. Banány i banánové slupky jsou plné živin a látek, které prospívají nejen lidem, ale také rostlinám. Zatímco banánové slupky si můžete přikládat k popraskaným patám, suché kůži na loktech či kolenou a na kůži popálenou od sluníčka, akné a vrásky, rostliny absorbují látky z půdy či vody, rostlinám tak nabízejí slupky především nezbytné živiny, konkrétně draslík, hořčík a fosfor.

Banánové slupky jsou skvělým hnojivem, které lze použít mnoha způsoby. Přidejte je do kompostu, slupku zahrabejte k rostlině do půdy, nakrájejte, pomelte, anebo z nich uvařte čaj.

Banánová slupka je plná užitečného draslíku a fosforu, hořčíku, vápníku a dalších důležitých minerálů, které mají pozitivní vliv na lepší nasazení poupat a bohatší a delší kvetení. Zdroj: shutterstock.com

Jak připravit banánový čaj?

V podání autora videí z YouTube kanálu Chilli farmer vypadá příprava banánového čaje takto, ale nutno dodat, že to není způsob jediný.

Čerstvé ale i sušené slupky můžete použít také tak, jako když se vaří obyčejný čaj. Jednu lžičku sušených slupek zalijte šálkem vroucí vody a po vychladnutí použijte. U čerstvých slupek na jednu banánovou slupku použijte jeden litr horké vody. Nechejte den odstát, poté odstraňte slupky, nařeďte vodu 1:1 a máte hnojivo vhodné k použití. Například orchidejím během kvetení vyloženě vyhovuje právě banánový čaj.

Čaj z banánových slupek je skvělé hnojivo. Zdroj: Shutterstock

Zpracování banánových slupek

Banánové slupky nemusíte okamžitě použít na hnojivo. Nakrájejte je na malé kousky, aby lépe uschly, a až přijde čas a budou skutečně dobře usušené, můžete je rozemlít na prášek, který se uskladňuje ještě o trošku lépe.

Takové nasušené slupky či prášek můžete pak kdykoli přidat do zálivky. Pokud si necháváte vodu na pokojové rostliny vždy odstát do příštího zalévání, přidejte do ní ještě lžičku prášku a je to. Banánové hnojivo vyhovuje rostlinám napříč druhy a má se za to, že lze použít až 100 g na rostlinu.

Také na kanálu Smart Fox se můžete dozvědět zajímavé informace ohledně hnojení banánovými slupkami:

Banánové slupky lze také použít k otěru listů pokojovek. Zejména tchyniny jazyky, krotony, ale i mnohé další právě takovou péči ocení a z jedné strany vlhká slupka je skvělým prostředkem i hnojivem na list.