Nechcete vyhodit hnědé banány? Toto je fantastický Vaňkův banánový chlebíček

Banánový chlebíček by měl znát každý. Když už nejsou banány vzhledné a děti se jich začínají štítit, pak právě přichází správný čas na to, udělat si chlebíček. Je velmi chutný a vlahý. Obyčejný banánový chlebíček se hodí na snídani i svačinu pro celou rodinu.

Zdroje: fresh.iprima.cz, www.milujivareni.cz

Banánový chlebíček je jednoduchý a chutný

Na banánový chlebíček jsou nejlepší přezrálé banány. Pokud si jej chcete stejně udělat, ale vaše banány jsou ještě moc pěkné, vložte je i se slupkou na několik minut do rozehřáté trouby nebo mikrovlny. Že budou horké, nevadí, musí být ale takové konzistence, aby je bylo možné bez námahy rozmačkat vidličkou a následně zašlehat do těsta.



Na banánový chlebíček si nachystejte:

4 banány

110 g změklého másla a trošku na vymazání formy

230 g hnědého cukru

2 vejce

90 ml mléka

vanilkový cukr nebo lusk

300 g hladké mouky

2 lžičky prášku do pečení nebo půl lžičky jedlé sody

špetku soli

trošku hrubé mouky na vysypání formy

Banány dozrávají velmi rychle, ty hnědé jsou ideální na chlebíček. Zdroj: Cegli / Shutterstock.com

Jak připravit těsto na banánový chlebíček

Rozehřejte troubu na 180 °C a připravavte si máslem vymazanou a hrubou moukou vysypanou formu.

V misce nebo na talíři rozmačkejte vidličkou banány.

Nachystejte si suchou směs. Do misky prosejte mouku se sodou nebo práškem do pečení a solí.

Do druhé misky dejte máslo i cukr a vyšlehejte do pěny. Šlehejte dál a přidávejte postupně vejce, následně i mléko, pak banány a vanilkový cukr nebo vanilku. Hmota musí být konzistentní a hladká. Po částech začněte přidávat i suchou směs a šlehejte, dokud se vše nespoují. Pokud chcete chlebíček ozvláštnit ještě dalšími přísadami, jako jsou ořechy či rozinky, pak je jemně vmíchejte do těsta vařečkou.

Těsto nalijte do formy a v troubě pečte asi hodinu. Zkontrolujte špejlí propečení středu nebo nejhlubšího místa, a pokud je špejle suchá, vytáhněte chlebíček ven z trouby.

Než chlebíček vyklopíte a nakrájíte, nechejte formu dobře vychladnout.

Recept na banánový chlebíček jednoduše upravte podle přání

Do banánového chlebíčku můžete také nasekat vlašské ořechy, čokoládu nebo sušené datle či rozinky. Pokud chcete, můžete místo banánu nastrouhat i starší jablko. Receptů na banánový chlebíček je spousta, do některých se například přidává i kakao, vhodná je také skořice.

Je to jednoduchý recept, který se hodí na spotřebování staršího ovoce a fantazii se meze nekladou! Banánový chlebíček chutná skvěle jen s máslem, ale můžete si jej také ještě přisladit medem.

Do chlebíčku můžete přidat datle, ořechy, skořici nebo i jablko. Zdroj: marco mayer / Shutterstock.com