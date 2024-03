Houbičky na nádobí se dají pořídit v různých barvách. Věděli jste ale, že každá tato barva má jiný účel? Podívejte se, jak barvy houbiček určují, na co byste je správně měli používat.

Mají různé barvy, ale stejně jsme jim všichni říkali houbičky na nádobí a nehledě na barvu se na umývání talířů, příborů a hrnků používají všechny úplně stejně. Ale původní plán se trochu lišil. To, že každá kuchyňská houbička má jinou barvu, není tak úplně náhoda. Každá barva totiž určuje, na co se daná houbička má správně používat. Jak to tedy funguje?

Rozdělení houbiček podle tvrdosti

Většinou se houbičky dělí podle tří barev na červené, žluté a zelené. Je dost pravděpodobné, že bez ohledu na barvu je všechny používáte na jedno a to samé. Jak ale vypadá správné rozdělení a podle čeho se klasifikují? Barva totiž určuje tvrdost.

Ne však úplně tak tvrdost barevné části, ta je totiž opravdu vždy stejná. Barva určuje tvrdost vláken na hrubé části houbičky. Jiný stupeň tvrdosti znamená jiný výsledek u čištění skvrn. Pokud jste tedy někdy čistili žlutou houbičkou připálené jídlo z pánve, a nešlo vám to, nyní se dozvíte proč.

close info Profimedia zoom_in Každá barva houbičky znázorňuje tvrdost vláken na hrubé straně.

Různé barvičky

První je žlutá. Tato barva znamená, že houbička je velice jemná. A tím pádem není nejvhodnější na umývání talířů a příborů. Její jemnost jí umožňuje se perfektně postarat o sklenice, udržet je čisté a nijak nepoškodí sklo.

Druhá je červená. Červená houbička je středně tvrdá. To značí, že s její pomocí můžete odstranit i více odolné skvrny a přitom zachovat celistvost i tenkých povrchů. Červená se tedy hodí na běžné mytí talířů, hrnků a běžného nádobí.

Poslední a nejtvrdší je zelená. Zelená houbička má hrubá vlákna. Tím pádem je určena k odstranění opravdu neodstranitelných zaschlých skvrn a připáleného jídla, omastku a podobně.

