Trik s krepovým papírem vytvoří nádherné vzory: Vejce obarvená za 10 minut

Ke zdobení a barvení velikonočních vajec si můžete vybrat z mnoha různých technik. Ať už se rozhodnete pro přírodní barvení nebo zvolíte potravinářské barvy, výsledek by měl stát za to a koledníkům by měly přecházet oči. Přesně to vám splní i obyčejný krepový papír, díky němuž budete mít plnou ošatku barevných vajíček během chvilky a každé bude naprosto originální.

Barvení a zdobení vajíček k Velikonocům zkrátka patří. Omrzely vás klasické barvy, vosk, slupky od cibule nebo obtisky a chcete pojmout letošní barvení vajec opravdu netradičně? Vyzkoušejte metodu s krepovým papírem! Je jednoduchá a neskutečně rychlá. Bude se líbit i vašim dětem a určitě se při této činnosti skvěle pobavíte. A navíc? Budete potřebovat jen pár drobností.

Vyzkoušejte metodu s krepovým papírem, je jednoduchá a neskutečně rychlá. Zdroj: shutterstock.com

Sáhněte do špajzky a dětem v pokoji do šuplíku

Než začnete s dekoracemi, připravte si na stůl všechny potřebné věci, bez kterých to nepůjde:

vajíčka

barevný krepový papír

ocet

hrnec nebo mísa

Chcete syté barvy? Vsaďte na bílá vajíčka

Aby byla vaše obarvená vejce veselá a plná odstínů, zvolte raději ta bílá. Na hnědých a béžových není efekt tak výrazný. Nebo můžete zvolit kombinaci a ve výsledku docílíte opravdu pestré škály odstínů.

V každém případě vejce pečlivě omyjte a zbavte nevzhledných razítek. Zdroj: shutterstock.com

Nejprve vajíčka očistěte

V každém případě vejce pečlivě omyjte a zbavte nevzhledných razítek. Skořápky byste měli také pořádně odmastit, budou tak lépe sát barvu. Čím? Bezvadnou službu vám prokáže teplá voda s kapkou octa či mycího prostředku na nádobí.

Vejce uvařte

S vařenými vajíčky natvrdo se bude vám i dětem mnohem lépe pracovat. V případě, že chcete dosáhnout lehce vláčného žloutku, vařte je tak 10 až 15 minut. Aby vám zbytečně nepraskly, přidejte do vody špetku kuchyňské soli. Poté je dejte zchladit do studené vody, aby se lépe koledníkům loupala.

Než vejce vychladnou, připravte si krepák

Krepový papír si nastříhejte nebo natrhejte na čtverečky o délce stran cca 20 centimetrů. Do tohoto rozměru vám půjde vajíčko krásně zabalit. Volte barvy dle své fantazie a potřebné kompozice. Ve výsledku budete mít jednobarevná vajíčka, která lze jakkoliv dozdobit. Chcete i pestřejší variantu? Krepák si nastříhejte na malé čtverečky a všechny barvy mezi sebe promíchejte. Každé vajíčko bude žíhané podle toho, jaké odstíny papíru jste zvolili k jeho obložení.

TIP

V tomto případě si vezměte na pomoc staré silonky. Vajíčko s kousky papíru do nich vložte, aby čtverečky neopadaly. Barvy můžete kombinovat i tak, že již obarvené vajíčko zabalíte do jiné barvy papíru. Barvy se spojí a vznikne vám překvapivý a osobitý odstín.

Krepový papír si nastříhejte nebo natrhejte na čtverečky o délce stran tak 20 centimetrů. Zdroj: shutterstock.com

Na řadu přichází ocet

Ve chvíli, kdy budete mít vajíčka obalená, můžete přistoupit k samotnému barvení. Do zvolené nádoby nalijte ocet. Potom začněte od nejsvětlejší barvy brát jedno vajíčko za druhým a namočte ho spolu s krepovým papírem pomocí lžíce do octu. Po chvilce jej vyndejte a dejte opatrně sušit na papírovou utěrku.

Je tady finále

Ve chvíli, kdy bude krepový papír suchý, opatrně jej odstraňte. Připravte ošatku a můžete každé z obarvených vajíček před uložením ještě vyleštit olejem nebo třeba špekem, dosáhnete krásného lesku.

Krepovým papírem můžete ozdobit vajíčka i bez barvení

Jednoduchou ozdobou je barevný krepový papír, který nastříháte na kousky, vajíčka do něj atraktivně zabalíte a na koncích zavážete barevnou stužkou.

