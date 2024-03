Chcete se inspirovat, jak jednoduchým a originálním způsobem ozdobit velikonoční vajíčka? Vyzkoušejte barvení lakem na nehty.

Barvená a malovaná velikonoční vajíčka jsou symbolem Velikonoc stejně jako pomlázka, koleda, řehtačka nebo beránek. Zdobená vajíčka jsou nejen krásnou dekorací, ale i odměnou pro koledníky. Zároveň jsou symbolem nového života nebo znovuzrození.

Vajíčka můžete odekorovat mnoha způsoby. Pokud však nemáte moc času, ideální je použití laku na nehty. Jedná se o velice snadnou a rychlou metodu, jejíž výsledek vás mile překvapí.

Jak barvit vajíčka lakem na nehty? Podívejte se na YouTube video na kanálu Jana Podzemná:

Zdroj: Youtube

Barvení vajec lakem na nehty

Tato metoda není jen časově nenáročná, ale není ani složitá a zároveň k ní toho moc nepotřebujete. Jen vajíčka, laky na nehty v různých odstínech, kelímek s vodou a párátka nebo špejle. Ve výsledku vám vzniknou pestrá mramorovaná vajíčka.

Raději pracujte v ochranných rukavicích, protože se nevyhnete ponoření prstů do vody s lakem. Nezapomeňte také na fakt, že laky na nehty jsou chemickou látkou, a proto je vždy lepší odekorovat rovnou vyfouknutá vajíčka.

Jak vyfouknout vejce

Než začnete vajíčka vyfukovat, měli byste je vždy nejprve omýt v teplé vodě s kapkou jaru. Díky tomu skořápky odmastíte a barvy na ně budou chytat mnohem lépe. Nakonec vajíčko opláchněte čistou vodou a osušte papírovou utěrkou. Pak si připravte misku, do které budete obsah vyfukovat.

Na obou koncích každého vajíčka udělejte ostrým předmětem otvor a špejlí obsah vejce lehce promíchejte. Pak se zhluboka nadýchněte a foukněte do jednoho z otvorů. Nakonec nalijte do vajíčka trochu vody, zatřeste a vodu vyfoukněte do dřezu. Zbavíte se tak případných zbytků, které by mohly později nepříjemně zapáchat.

close info YouTube.com zoom_in Do vody vždy nakapejte laky na nehty v několika barvách tak, aby zakryly celý povrch hladiny.

Připravte si barvící roztok

Začněte tím, že si do misky nalijete vodu. Vždy by měla být v pokojové teplotě. Pokud by byla moc studená nebo horká, zdobení by nebylo možné, lak by nedržel na hladině, ale klesal by ke dnu nádoby.

Do vody vždy nakapejte laky na nehty v několika barvách tak, aby zakryly celý povrch hladiny. Párátkem pak barvy lehce rozmíchejte, čímž vytvoříte originální vzory. Takto si lze připravit několik nádob s různými kombinacemi všech možných odstínů, dokonce lze dodat i třpytky.

close info YouTube.com zoom_in Dokonale očištěná vajíčka smočte v zabarvené vodě.

Můžete začít s barvením

Dokonale očištěná vajíčka vezměte mezi palec a ukazovák a smočte je do poloviny do zabarvené vody. Každý kus v ní chvíli přidržte, aby se lak na skořápce dobře držel. Vajíčko nechte uschnout na čisté papírové utěrce a stejný postup zopakujte i s druhou polovinou.

Zdroje: www.prozeny.blesk.cz, www.jenzeny.cz, www.jaktak.cz