Máte pocit, že po vás jdou? Komáři si sice trochu vybírají, ale rádi ochutnají každého z nás. Nicméně některými barvami oblečení jim vyloženě vycházíme vstříc a usnadňujeme jim najít si nás.

Různé druhy hmyzu mohou být otravné a mohou také vyloženě škodit člověku v mnoha ohledech. I ten hmyz, který likviduje zeleninu na zahrádce nebo dřevěný nábytek je jistě otravný, ale nic se nevyrovná komárům. Snad jen ty otravné vosy, které se letos vyloženě přemnožily.

Jistě dobře víte, že komáři se vyskytují především v blízkosti stojaté vody, kde se mohou množit. Jenže není to tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Komáři totiž klidně svůj sud s dešťovou vodou opustí a poodletí i 1,5 kilometru daleko, což zvládnou za hodinu letu. Pro nás to znamená především to, že se vyskytují víceméně všude. A to nejen v lesích a u rybníků, ale i ve městech.

Jak se zbavit komárů vám poradí také autor příspěvku z YouTube kanálu TOP věci do 2 minut.

Zdroj: Youtube

Komáři, dinosauři a krevní skupiny

Komáři jsou sice nepříjemní, ale ohromně zajímaví. Jako druh se vyvíjeli už po boku dinosaurů, protože jsou na světě minimálně 200 milionů let. Existuje přes tři a půl tisíce druhů komárů a ví se také, že krvelačné samičky žijí několik týdnů až měsíců. Zato samci, kteří se shlukují v hejna létající nad hlavou „oběti“ krev nesají, živí se nektarem a dožívají jen několik dnů maximálně týdnů.

Dobře známou věcí je také to, že komáry přitahuje námi a zvířaty vydechovaný oxid uhličitý, i když se často spekuluje o přitažlivosti různých krevních skupin.

Na to se soustředila také studie komára tygrovaného a jeho výběr podle krevních skupin, kterou najdete pod názvem „Preference Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) při přistávání na lidské kůži v závislosti na krevních skupinách ABO, sekretorech nebo nesekretorech a antigenech ABH“. Podle tohoto bádání upřednostňuje tento druh ty z nás, kteří disponují skupinou 0. Jisté ale je, že nepohrdne ani kýmkoli jiným.

close info chaossart / Shutterstock zoom_in Komáři samozřejmě útočí na všechy, nicméně tmavé oblečení je pro ně výraznější a lépe vás rozpoznají.

Jaké oblečení a bavy vadí komárům?

Jak ale souvisí naše oblečení s tím, zda se nám komár vyhne nebo ne? Obecně jde o to, že komáři mají radši, když lidé nosí tmavé oblečení.

Proč to tak je, není docela jisté, ale nabízí se různá vysvětlení. Lidé v tmavých šatech se víc přehřívají, což komár lépe vidí. Komár nicméně vidí velice špatně a důležitý je pro něj především kontras. Kůže kontrastnější k oděvům, a proto také výraznější pro tento obtížný hmyz.

Světlé oblečení částečně sluneční paprsky odráží, tělo se tolik neohřívá a zdá se, že úplně nejideálnější jsou barvy oblečení jako je bílá či žlutá. V těch nás komár dobře nevidí. V každém případě na komáry vyzrajete s volnějšími oděvy a dlouhými rukávy i nohavicemi. Ideálně je také oblečení nastříkat repelteny, které obsahují 0.5% permethrinu.

Zdroje: terminix.com, prevention.com