Které barvy oblečení nejvíce přitahují hmyz. Tyhle do přírody rozhodně nenoste

Trápí vás hmyz, který neustále okolo létá a štípe vás? Pouhou změnou barvy oblečení se můžete zbavit takto otravného hmyzu. Poradíme vám, jaké barvy nosit a jakých se raději vyvarovat.

Existují vědecké studie, jež přišly na to, která barva hmyzu nesedí a která se jim naopak velice líbí. Různé barvy působí na hmyz odlišně. Mnoho hmyzu, který létá přes den, je vybaveno barevnou citlivostí, která obsahuje složení tří barev. Hmyz také vnímá ultrafialové záření, které člověk dokáže automaticky přefiltrovat.

Žlutá je největší lákadlo

Na žlutou barvu poletí hlavně hmyz, který je na ni citlivý. Jedná se hlavně o vosy, včely či motýly. Tato barva může u nich vyvolat reakci, která způsobuje potřebu snášení vajec, sběr potravy a omezení létání. Tyto faktory jim signalizují jednoznačné přistání.

Žlutá připomíná včelám pyl z kytek. Zdroj: Shutterstock

Ultrafialové záření jako maják

Ultrafialové záření je pro denní hmyz stejnou lákavou nabídkou jako rozsvícené světlo pro noční hmyz. Bílá barva může značit hmyzu směs všech barev. Je to tzv. „hmyzí běloba“, která umožňuje odrážení ultrafialových paprsků. Pro hmyz je ale stále nejméně lákavou barvou. Neplatí to ovšem u klíšťat. Ty nejvíce přitahují světlé a neutrální barvy. Pokud budete chtít jít do lesa, vyvarujte se této barvy a použijte raději modrou či fialovou. Jestliže budete chtít jít na louku, kde létají hlavně včely, sáhněte po bílém kousku. Určitě jste už někdy viděli včelaře v obleku, který je celý bílý. Jasný signál pro zaručenou ochranu proti včelám.

Komáři letí na červenou

Tento malý hmyz poznáte okamžitě díky jeho pískavému zvuku. Vyskytují se téměř všude a od nich vzniklé štípance neustále svědí. Jak se jim můžete vyhnout podle barvy oblečení? Nejvíce létají na červenou barvu. Připomíná jim barvu lidské kůže, jelikož na každém z nás určitě najdete nějakou tu červenou. Mimo ní také létají na oranžovou, tyrkysovou a černou. Pokud tedy nosíte ven nějakou z těchto barev, měli byste je co nejdříve vyměnit třeba za zelenou, fialovou či modrou. Takové barvy naopak sníží pravděpodobnost poštípání od komára.

Červená barva signalizuje pro komára potravu s potřebnými živinami. Zdroj: nechaevkon / Shutterstock.com

Modrá je jasný odpuzovač

Narozdíl od žluté barvy, modrá působí na hmyz odpudivě. Tudíž je nejbezpečnější barvou, co se týče hmyzu. Jestliže jste byli někdy v Řecku, mohli jste si všimnout, že mají natřené dveře namodro. Je to mimo jiné i z důvodu odpuzování hmyzu.

