Jak si doma jednoduše namnožit bazalku: Nekupujte předraženou v obchodě

Bazalka je jedinečná bylinka, která se hojně využívá zejména v kuchyni, a to díky své nezaměnitelné chuti i vůni. Chcete mít stálé vlastní zásoby? Poradíme vám, jak na její množení. Je to snadné.

Voňavá bazalka má všestranné použití a díky tomu jde o velice oblíbenou bylinku. Můžete pěstovat nejen okrasné druhy, ale i odrůdy určené k přípravě pokrmů a také ty využívané v přírodním léčitelství.

Bazalka pravá (Ocimum basilicum)

Jedná se o nízkou jednoletou bylinu, která dle konkrétního druhu dosahuje výšky kolem 20 až 40 cm. Rostlina je poměrně dost větvená a její listy jsou stopkaté. Její bílé květy jsou poměrně velké v porovnání s celou rostlinou a plodem je tvrdka. Pěstovat bazalku můžete na zahrádce, ale i v bytě na okenním parapetu.

Bazalku můžete pěstovat na záhonu, ale i doma na okenním parapetu. Zdroj: shutterstock.com

Bazalka má tradici

Původní domovinou bazalky je Indie, Čína, jihovýchodní Asie a Nová Guinea. V indii byla pro své terapeutické vlastnosti pěstována už před více než 5 000 lety. Často a s oblibou ji využívali i řečtí lékaři. Do Evropy se bazalka dostala během 16. století a je pěstována dodnes na mnoha zahradách.

Příznivé účinky pro zdraví

Hlavní složkou bazalky jsou silice s estragonem, flavonoidy a deriváty kyseliny kávové. Tyto látky mají výborný vliv na činnost žaludku a využívají se i při léčbě močového systému. Rostlinka vás dokonale zbaví nepříjemného nadýmání a skvěle podporuje chuť k jídlu. Zároveň působí protizánětlivě a perfektně urychluje hojení ran. Trápí vás migréna, chmurné myšlenky, či nespavost? I v tomto směru je bazalka výborným pomocníkem. Obklady z bazalky jsou velmi účinné na mnohé opruzeniny, při bodnutí hmyzem nebo rány, které se špatně hojí. Časté je i využití bazalky při léčbě bolavých kloubů a revmatu. A další bonus? Díky svému jedinečnému aroma skvěle odpuzuje nepříjemný obtížný hmyz.

Stanoviště a substrát

Bazalka miluje slunce, a tak ji dopřejte stanoviště, kde si ho opravdu užije. Přímý polední žár jí vadí, ale v polostínu chřadne. Nejvhodnější je propustný, hlínitopísčitý pěstební substrát, který můžete provzdušnit jedním dílem perlitu.

Jak se zálivkou

Bazalka potřebuje být vždy zalitá tak akorát. Substrát by tedy měl být na povrchu pořád vlhký, ale v žádném případě nikdy ne přemokřený, docházelo by k hnilobě kořenového systému. Zavadající a kožovité listy vás upozorní na nedostatek vody a černé skvrny zase na přelití a možnou plíseň.

Pěstování bazalky ze semínek

Nepřehánějte to s vysetím velkého počtu semen, spíše je vkládejte do zeminy jednotlivě a v rozumném rozestupu. Následně je pokryjte tenkou, zhruba milimetrovou vrstvou zeminy. Kdybyste je zasypali příliš, novým rostlinkám by se špatně proráželo. Ve chvíli, kdy má nová bazalka alespoň 6 lístků, můžete ji přesadit na určené místo.

Během července až srpna je možné také odebrat z matečné rostliny vrcholové řízky, které během několika dní zakoření ve vodě. Zdroj: shutterstock.com

Bazalku si namnožte vrcholovými řízky

Jestli si chcete zaručit bohatou a stálou sklizeň, je nutné pravidelně zaštipovat lístky. Jakmile vám keřík nasadí čtvrté patro listů, vyplatí se jej zaštípnout, a to zhruba 1 cm nad očkem. Díky tomuto zásahu se rostlina začne větvit a nasazovat více lístků. Bazalku snadno namnožíte i oddělením části trsu, který se nově zasadí. Během července až srpna je ideální čas odebrat z mateční rostliny bazalky vrcholové řízky, které během několika dní zakoření ve vodě. Následně je zasaďte do substrátu a zásobu bylinky si tak snadno vypěstujete sami.

