5 fantastických objevů v bazarech, za něž lidé dostali miliony. Zkusíte to taky?

Víte, kde si můžete přijít na zajímavé objevy, a to dokonce i za miliony? Zkuste bazar, bleší trhy a různé výprodeje. A mějte při tom oči na stopkách. Nikdy nevíte, o co můžete „zavadit“ a přijít tak překvapivě k velkému jmění či hodnotnému artefaktu. Přitom je jejich pořizovací cena většinou za babku.

Bazar je ideální místo, kde můžete prodat to, co již nepotřebujete. Anebo nakoupit nejen něco, co se zrovna hodí, ale i to, co vám prostě jen tak padne do oka. A hlavně?! Jak se říká, za hubičku. Občas se však může stát, že majitel později zjistí, že se nejedná o jen tak lecjakou věc či předmět. Štěstí je prostě nevyzpytatelné a sem tam má taková „věcička“ nakonec hodnotu i několik milionů.

Chcete znát takové šťastné bazarové nálezy? Podívejte se na následující video:

Bazary, blešáky, sekáče

Existují po celém světě a jsou s oblibou často využívané. Zpravidla se jedná o takzvaný prodej z druhé ruky, a mnohdy tak není známý žádný původ ani historie konkrétního nabízeného předmětu. Využívat se dají nejen kamenné obchody, ale v současnosti i mnohé internetové portály. A věřte, že v nabídce je opravdu téměř všechno. A pokud máte šťastnou ruku, možná se k vám může dostat poměrně hodně hodnotný „poklad“. Co je toho například důkazem?

Prsten, z jehož kamínku se vyklubal diamant. Zdroj: YouTube

Prsten s „obyčejným“ kamínkem

V bazarech či na bleších trzích se většinou nabízí kromě jiného také velké množství šperků. Jejich ceny nejsou vysoké a zpravidla se pohybují řádově v hodnotě pár stovek. Stalo se tak i v případě jedné ženy, které se zalíbil prsten s velkým kamenem. Koupila ho v podstatě za pouhých 300 korun. Celých 30 let ho s oblibou nosila, a to v domnění že se jedná o falešný diamant.

Jednou však při náhodném setkání s klenotníkem jsi na jeho radu nechala prsten ohodnotit. To, co se dozvěděla, ji naprosto vyrazilo dech. Bylo jí oznámeno, že se jedná o 26 karátový diamant, a tudíž má jistě ohromující cenu. Prsten nakonec koupil soukromý sběratel za 915000 amerických dolarů, což je zhruba 18 300 000 korun českých.

Stará sedačka do obýváku

Štěstí se obrátilo také na jednu německou studentku, která si koupila do bytu starou sedačku v hodnotě 4000 korun. Několik let ji plnohodnotně používala, a když se z tohoto bytu stěhovala, narazila na překvapení. Zjistila, že jedna část gauče se dá otevřít. Ve chvíli, kdy to udělala, uviděla starý obraz.

Došla s ním do místní galerie a byla obeznámena, že se jedná o obraz nazvaný Příprava na útěk do Egypta. Autorem byl barokní umělec Karel Saracény. Obraz jsem otec prodal v aukci za 27000 amerických dolarů, tedy zhruba za 540 000 Kč.

V roce 2013 uchvátil v Austrálii v jednom bazaru nádherný čínský pohár, a to za cenu 4 amerických dolarů. Zdroj: YouTube

Čínský pohár

V roce 2013 uchvátil muže v Austrálii v jednom bazaru nádherný čínský pohár, a to za cenu 4 amerických dolarů. Byl jím tak uchvácený, že si ho začal hledat na internetu. Měl totiž jedinečný design. A víte, čeho se dopátral? Že se jedná o tradiční čínský pohár, který byl vyrobený z nosorožce. V aukční síni bylo jeho stáří potvrzeno a prodal se za neuvěřitelných 75000 amerických dolarů, tedy asi 1 a půl milionu korun českých.

I mikina může překvapit

Ke značnému jmění můžete překvapivě přijít i v obyčejném secondhandu na oblečení. Muž, který se živí přeprodejem věcí, které pořizuje v obchodech z druhé ruky, koupil mikinu s nápisem „best point“. Stála pouhých 50 centů, a protože byla děravá, muž se rozhodl že ji nebude prodávat a nechal si ji.

Zcela náhodou uviděl za pár měsíců v televizi dokument o legendárním trenérovi amerického fotbalu Vincentu Lombardi, který měl na sobě naprosto stejnou mikinu. Běžel se proto kouknout do skříně a na vnitřní straně nášivky našel opravdu jméno Lombardi. V aukci se prodala 43 000 amerických dolarů, tedy zhruba za 900 000 Kč.

Jedním ze šťastlivců byl i amatérský lovec pokladů John Richard. Zdroj: YouTube

Kabelka

Jedním ze šťastlivců byl i amatérský lovec pokladů John Richard. V roce 2012 navštívil charitu Oxfam ve Velké Británii a ze zaprášené krabice na něho koukla dámská kabelka. Na první pohled vypadala dost kvalitně, a tak ji za £20 koupil. Nejprve trošku váhal, protože se mu v přepočtu zhruba 600 korun, zdálo poněkud moc. Pak si ale všiml, že je na ní značka Filip trasy, což je jméno známého britského módního návrháře.

Když se nechal kabelku ověřit, zjistil že se jedná o originál a těchto kabelek se vyrobilo pouze 10 kusů. Její původní cena byla 6000 korun, ovšem současná hodnota je mnohem vyšší. Když John kabelku nabídl, dostal hned dvě skvělé ceny. První kupující nabídl £200000 a ten druhý dokonce ještě o £100000 více. Rázem se změnila cena z investovaných 600 Kč na necelých 9 milionů korun českých.

