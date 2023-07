Bazén do malé zahrady: Podívejte se, jak jednoduše to řeší v Holandsku

Mít na zahradě bazén je snem snad každého z nás. Možnost zchladit se během horkých letních dnů ve vodě ocení nejen děti, které jsou schopny se v bazénu zabavit klidně na několik hodin, ale i dospělí. Jak to ale vyřešit, když nemáte na zahradě moc místa? Není to nepřekonatelný problém.

Přijdete unavení z práce, venku je horko a vy netoužíte po ničem jiném než po osvěžení a chvilce relaxu v bazénu? Klasický bazén se ale nevejde do každé zahrady, protože zabírá moc místa. Vláčet se každý den na veřejné koupaliště ale také není ideální řešení. Proto vám přinášíme tip na bazén, který je prostorově nenáročný a tak pro něj na své zahradě najde místo každý.

Na bazén utopený v trvalkovém záhoně v malé zahradě se podívejte v tomto inspirativním videu z YouTube kanálu Flera TV:

Bazén velikosti manželské postele

Jestliže nevyžadujete bazén, ve kterém si můžete dosyta zaplavat a postačí vám, že si v něm můžete dopřát dostatek odpočinku, ponorný bazén je perfektní volbou. Co je vlastně ponorný bazén? Jednoduše řečeno jde o takový, který slouží hlavně k ponoření a relaxaci.

I když odborné příručky mluví o bazénu jako o ponorném až do šesti metrů jeho délky, takový by nám na opravdu malém pozemku příliš místa neušetřil. Zkusme se proto podívat na ještě menší, na ty, které mají klidně rozměr manželské postele, ale přesto svůj hlavní účel splní. Dospělí si v nich odpočinou a dětem bude na osvěžení a letní hry také stačit. Pravdou je, že za sportem a plaváním si budeme muset dojít na koupaliště.

Dětem stačí k letní radosti i malý bazén Zdroj: Pixabay

Pro a proti - co převáží?

Až se budete rozhodovat, zda si takto malý bazén pořídit nebo ne, bude dobré zvážit jeho pro a proti. Jako první asi každému přijdou na mysl negativa: málo prostoru, nemožnost plavání, jen těžko si děti pozvou na “koupací návštěvu” celou třídu. Má tedy takový bazén vůbec cenu? Ale jistě, že má.

Stačí se na to podívat z druhé strany. Velkou výhodou ponorných bazénů, které jsou oblíbené v Holandsku, je právě jejich malý rozměr, s nímž jde ruku v ruce také mnohem menší potřeba vody než u bazénů klasických. Ušetříme tak nejen při jeho samotném pořizování, ale také při následných platbách za vodu i chemikálie, jež využíváme na čištění bazénu. Neopominutelnou výhodou je také mnohem kratší čas, který budeme muset věnovat jeho čištění.

Koupel v říjnu není problém

Velký bazén využije většina z nás pouze ve skutečně teplých letních dnech, kdy sluneční paprsky zvládnou ohřát vodu na přijatelnou teplotu. Nebudeme přece ohřívat takové množství vody! S ponorným bazénem ale značná část tohoto problému odpadá. Stačí přikoupit tepelné čerpadlo a nějakých pět kubíků vody se ohřeje poměrně rychle i za již chladnějšího počasí.

S protiproudem si i zaplavete

Jednou z dalších mnoha možností využití takového bazénu je dokonce i ono dříve zamítnuté plavání, pokud se ale již při jeho instalaci postaráme o to, aby konstrukce ponorného bazénu obsahovala trysky, které dokáží vytvořit dostatečně silný protiproud. Už při třímetrové délce bazénu pak při jejich využití budeme moci plavat tak dlouho, jak to jen vydržíme. A to už je argument, který by měl přesvědčit i ty nejaktivnější sportovce.

Jednoduché nebo elegantní řešení

Stejně jako u bazénů klasičtějších rozměrů, i ten ponorný může být volně umístěný nad terénem a bude tedy muset mít svoji vlastní konstrukci, nebo jej můžeme zapustit do země. Jde samozřejmě o mnohem elegantnější a také praktičtější řešení. Protože budou náklady na jeho pořízení mnohem nižší než u těch rozměrnějších, bude snad rozumné zauvažovat právě o této variantě. Ale to už je na každém z nás. Jen je potřeba, abychom přijali myšlenku, že i na naši maličkou zahradu se bazén prostě vejde…

