Jak vybělit zašlé utěrky tabletou do myčky? Funguje skvěle. Budou jako nové

Vaříte rádi a stále se u vás něco peče nebo smaží? A jak vypadají vaše utěrky? Když se člověk ohání okolo plotny, utěrky často zastanou hned několik funkcí a podle toho také vypadají. Víte, jak je vybělit a odmastit? Bělení utěrek je možné i pomocí tablet do myčky.

Zdroje: hobby.instory.cz, prima-receptar.cz

Utěrky bývají plné odolných skvrn

Kdyby babička viděla moje utěrky! Rozhodně by neschválila, že si nimi pomáhám v kuchyni na všechny způsoby - utírám šplíchance od omáčky nebo jinou mastnotu! Chuděrky utěrky jsou plné fleků a barevných skvrn. Pokud je nevyčistíte správně na první pokus, skvrna se nepříjemně zapere a utěrky vypadají špinavé i po vyprání.

Utěrky v kuchyni zastanou spoustu práce. Zdroj: matej spiroch / Shutterstock.com

Bělení a praní žlučovým mýdlem

Babička by se na mě dívala jako na zločince. Její utěrky byly vyskládané do komínků pod dřezem, vyžehlené nebo mandlované a tak pěkné, že je byla škoda použít. Na občasné mastné skvrny používala žlučové mýdlo. Mírně mýdlo namočila až trošu změklo, a pak jen vetřela z obou stran do látky. Přes noc namočila a ráno dala vyprat do pračky. Fungovalo to výborně, ale málokterá hospodyně má dnes po ruce žlučové mýdlo a trpělivost jako naše babičky.

Jak vybělit zašlé utěrky? Zdroj: karinrin/Shutterstock.com

Tableta do myčky vybělí utěrky na jedničku

My máme doma jiné poklady. Například tableta do myčky nádobí se osvědčila namísto čistících prostředků na úklid v kuchyni či koupelně, ani nemluvě o spotřebičích. Tabletu do myčky lze také použít na bělení a odmašťování utěrek. Utěrky vyperte na program bavlna a 60 stupňů. Místo prášku na praní dejte do zásobníku nebo přímo do bubnu pračky dvě tablety do myčky. Nejenže vám tablety do myčky vaše utěrky dobře vyperou a vybělí, ale zároveň důkladně vyčistí i pračku.

Tablety do myčky lze s úspěchem použít na bělení a odmašťování utěrek. Zdroj: Profimedia

Co ještě bělit tabletami do myčky?

Stejně dobře fungují tablety na praní například záclon. Obzvlášť pokud žijete ve velmi prašném nebo zakouřeném bytě, případně jde-li o záclony v kuchyni, kde se stanou nechtěným lapačem mastnoty z vaření. I záclony můžete vyprat s tabletou do myčky a na první pohled uvidíte ten rozdíl.

Některé hospodyně také doporučují použití tablety do myčky na omylem obarvené prádlo. Zvolte vždy program vhodný pro materiál, který perete, a přidejte do posledního máchání nebo místo aviváže obyčejný kuchyňský ocet. Pomůže ustálení barev, ale také neutralizuje případné zbytky tablety.