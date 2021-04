Bezbariérové bydlení může být krásné. Inspirace, jak zařídit vozíčkáři domov

Domov přizpůsobený omezené pohyblivosti velmi usnadní život s tělesným handicapem nebo na vozíku. Dostatek prostoru, snadno dosažitelné věci denní potřeby a zařízení umožňující samostatnost přinesou obtížně se pohybujícím lidem potřebné pohodlí.

Základem bezpečného pohybu je dostatek manévrovacího prostoru, bezbariérový vstup a přechody místností v celém bytě či domě. Šířka dveří by proto měla být nejméně 90 cm, což působí nezvykle zejména u koupelnových dveří nebo vstupu na toaletu. Pro osoby s omezenou hybností je ale v těchto místech nezbytná. Chodba má mít průjezdní šířku minimálně 120 cm a ideálně 150 cm. Tyto parametry vyjadřují základní prostor pro pohyb invalidního vozíku a je s nimi třeba počítat i v dalších místnostech při rozmisťování nábytku. Podlahy je třeba mít v jedné rovině, prahy dveří je proto vhodnější nahradit přechodovými lištami. Bezpečný pohyb podporuje také protiskluzový povrch podlahy. Pokud se byt pro handicapovaného či vozíčkáře teprve rekonstruuje, mělo by se předem počítat i se sníženým umístěním vypínačů a zásuvek, stejně jako upravenou výškou okenních a dveřních klik a v ideálním případě i samotných oken.

Velké úpravy a promyšlené vybavení potřebuje koupelna Zdroj: bundit jonwises / Shutterstock.com

POHODLNÁ HYGIENA

Velké úpravy a promyšlené vybavení potřebuje koupelna. Místnost by měla být dostatečně velká, a to nejen z hlediska prostoru na pohyb s vozíkem. Handicapovaný člověk může při koupání potřebovat pomoc, a tak by se dovnitř měli pohodlně vejít dva lidé. Pro vozíčkáře je praktické, když se v koupelně nalézá i WC. Závěsnou toaletní mísu lze instalovat do jakékoli výšky. Praktickým řešením jsou sprchovací toalety, nebo alespoň mísy vybavené bidetovou sprškou. Tlačítko pro splachování má být umístěné ve výšce mezi 80 až 100 cm a snadno přístupné. Po obou stranách toalety se vyplatí namontovat madla, která jsou v ideálním případě sklopná.

Protiskluzový povrch podlahy v koupelně vyhovuje i člověku bez tělesného omezení. Není asi nutné znovu zdůrazňovat, že police, držáky a další mají být v dosahu. Ačkoli existují speciální vany s integrovaným sedátkem a madly, obecně je vana považována za nejméně vhodné vybavení koupelny pro handicapovaného, mnohem pohodlnější řešení představuje tzv. walk-in sprcha široká alespoň 120 cm a opatřená sklopným sedátkem. Výrobci obvykle tyto modely označují jako XXL. Každopádně ať sprcha či vana, měla by mít v dosahu madla. Široké mělké umyvadlo umožní dobře zajet vozíkem až k němu, pákové baterie se zase snadněji ovládají než klasické kohoutky. Velké odkládací plochy, skříňka nebo zrcadlo musí být instalovány v dosažitelné výšce.

V kuchyni, kterou bude používat handicapovaná osoba, je více než jinde nezbytné přesně naplánovat umístění jednotlivých zón Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

SNADNÉ VAŘENÍ

Z ergonomického hlediska je vhodné uspořádat kuchyňskou linku do L či U, V takové kuchyni je vše po ruce a snadno se v ní pohybuje i lidem s omezenou hybností. Pracovní plocha musí být samozřejmě snížená, aby se na ní dalo připravovat jídlo vsedě, a pod ní je potřeba nechat volný prostor v délce alespoň 1 m, aby tam bylo možné zajet vozíkem. Nedostatek prostoru pomohou vyřešit pojízdné kontejnery na kolečkách, které nahradí úložné skříňky pod pracovní deskou. Jinou vhodnou variantou může být vysouvací pracovní deska.

Důležité je promyslet také vnitřní řešení úložných a potravinových skříněk – vaření i úklid kuchyně bezesporu usnadní otočné koše a výsuvné díly. V kuchyni, kterou bude používat handicapovaná osoba, je více než jinde nezbytné přesně naplánovat umístění jednotlivých zón, aby ukládání potravin, jejich příprava i samotné vaření probíhalo v logickém sledu a bezpečně.

PŘIZPŮSOBIVÝ NÁBYTEK

Posledním krokem je zařízení jídelního místa, ložnice a obývacího pokoje. Před zakoupením je vhodné nábytek vyzkoušet s ohledem na parametry a omezení konkrétní postavy, aby pohodlnému používání nebránily příliš vysoké či široké područky, nedostatečná, nebo naopak naddimenzovaná výška, případně chybějící odkládací plochy. Výrobci naštěstí nabízejí nábytek nejen vysoce funkční, ale i hezký na pohled, aby se bydlení bez překážek stalo skutečným útulným domovem.

TIP

Jako výborná pomůcka při plánování bydlení pro handicapovaného poslouží přesný plánek bytu a kolečko, které bude v měřítku plánku odpovídat 150 cm. Přikládáním kolečka do jednotlivých částí předkresleného půdorysu se tak snadno odhalí místa, kam je možné umisťovat nábytek, aby nebránil volnému pohybu.

