Dva týdny dovolené nebo celé léto na chalupě? Nezapomeňte chránit domov nejen před zloději. Víme, co všechno byste měli zkontrolovat.

Když bydlíte v bytě

– Klíče k sousedům nebo třeba k příbuzným, kteří bydlí nedaleko. Ani ne tak kvůli zlodějům, ale proto, že během delší doby se může stát cokoli a třeba prasklou přívodní hadičku ke kuchyňské baterii je potřeba řešit dřív, než zbytečně vytopí sousedy.

– Když už jsme u klíčů, tak i v případě, že si běžně necháváte záložní klíč pod rohožkou (nebo třeba pod lemem jímky či na parapetu), po dobu nepřítomnosti je ukliďte. Zloději pár minut na prozkoumání okolí mají a vám to nestojí za to, že by vám pojišťovna neproplatila krádež.

– Nic nesdílejte. Jestli se potřebujete na sociálních sítích pochlubit přátelům fotkami z dovolené, počkejte s tím, až se vrátíte. A taky k příspěvku napište, že už jste dávno doma.

– Schovejte cennosti. Pokud máte trezor, určitě do něj na dočasnou dobu umístěte vzácnější šperky, cenné listiny a třeba větší obnosy peněz. V případě, že ho nevlastníte, možná by nebylo od věci poptat se na možnost využití bezpečnostní schránky. Nechávat obojí jen tak doma, byť v zásuvce pod prádlem, je zbytečné riziko.

– Udělejte si seznam. A to nejen před dovolenou. Napište do něj všechny cenné věci, které doma máte, přidejte sériová čísla spotřebičů, čísla smluv a klidně i fotografie šperků a dalších cenností. Seznam si vyfoťte a uložte v telefonu, v počítači a rozhodně ho nenechávejte doma jen někde ležet, zlodějům byste zbytečně usnadnili práci.

– Nenechávejte „falešné“ stopy. Týden pověšené prádlo na šňůře nikoho neodradí, stejně jako trvale zatažené závěsy.

– Vytáhněte přístroje ze zásuvek. Nabíječky, kávovar, televize i další spotřebovávají malé množství energie i v případě, kdy je nepoužíváte. Před odjezdem na delší dobu je proto úplně odpojte, ať za energii neplatíte zbytečně.

– Světla nastavte na časovač. Nemusí to být samozřejmě všechna, ale zkuste si vybrat alespoň tři světelní zdroje a nastavte, že se mají v určitou dobu automaticky sepnout. Nemusíte je nijak zvlášť upravovat, dnes je možné běžně koupit adaptér přímo do zásuvky, na němž spínání nastavíte, případně žárovku, kterou můžete ovládat přes aplikaci v mobilním telefonu. Na něm si i nastavíte různé režimy tak, aby bylo svícení každý den trochu jiné.

– Otevřete dveře. Samozřejmě ne ty vchodové, ale všechny ostatní, včetně záchodových, nechte otevřené. V bytě tak bude lépe proudit vzduch a až se vrátíte zpátky, nebude uvnitř tak zatuchlo. Pokud máte i klimatizaci nebo jinou možnost řízeného větrání, zkuste ji nastavit na prázdninový režim tak, aby vám občas vyvětrala.

close info Andrey_Popov / Shutterstock zoom_in Díky mobilní aplikaci můžete mít pod palcem celý kamerový systém v domě

Navíc, když bydlíte v domě

– Poproste někoho o hlídání. V bytovém domě si většinou někdo všimne, že je něco jinak. U domu je to ale náročnější, a tak je nejjistější poprosit třeba příbuzné nebo přátele o pravidelnou kontrolu nemovitosti. A jestli se k vám někdo spolehlivý na pár týdnů ochotně nastěhuje, tím lépe.

– Všude zamkněte. Nezapomeňte třeba na dveře od sklepa nebo branku, která zůstává běžně otevřená a skoro na ni ani nemyslíte. Čím více překážek postavíte zlodějům do cesty, tím lépe, i když jsou jen drobné.

– Vypněte bojler. Podstatně tím ušetříte energii. Pokud to ovšem dovoluje, nastavte ho na úsporný nebo prázdninový mód. Pro samotný přístroj je to totiž šetrnější a energii uspoříte i tak.

– Ukliďte zahradu. A to hned ve dvou fázích. Za prvé ukliďte všechno, co by mohlo nějak usnadnit vloupání do domu. Žebříky, těžké nástroje a podobně. Nezapomeňte ale taky posekat trávu, shrabat listí, nebo cokoli dalšího, co dává na vědomí, že na pozemku delší dobu nikdo nebyl. Pokud odjíždíte na opravdu dlouho, zkuste o tohle požádat nějakého souseda nebo příbuzné.

– Zvažte další zabezpečení. Počínaje falešnou kamerou nade dveřmi a konče dozorem bezpečnostní službou, s mnoha variantami mezi tím. Záleží na tom, kde bydlíte, jak velký máte dům, a jestli jsou v něm třeba cenné umělecké předměty nebo jiné věci. I „obyčejný“ dům si ale zaslouží ochranu alespoň v podobě bezpečnostních zámků a základního alarmu, který na případné vniknutí upozorní alespoň vás díky aplikaci v mobilním telefonu.

close info Melnikov Dmitriy / Shutterstock zoom_in Pokud ke krádeži dojde, na nic nesahejte a urychleně volejte policii

Když ke krádeži dojde

Pokud se vrátíte domů a ukáže se, že u vás přece jen byli nezvaní hosté, doporučuje Policie ČR následující postup:

Pokud jste ještě venku, do domu nebo bytu vůbec nechoďte a policii zavolejte okamžitě, jakmile si uvědomíte, že k vloupání došlo. Na nic nesahejte ani s ničím nemanipulujte, mohli byste zničit důležité stopy. „Ohledání“ místa nechte na profesionálech. Oznamte vloupání pojišťovně. Snažte se policii dodat co nejlepší popis odcizených věcí a nebojte se ho doplňovat i postupně, během následujících dní. Opravte poničené, ukliďte rozbité, snažte se zkrátka udělat všechno pro to, abyste se zase cítili jako doma. A pokud to nejde, nebojte se třeba i přes policii požádat o psychologickou pomoc, kontaktujte terapeuta, nebo třeba některou organizaci poskytující pomoc obětem trestných činů.

Zdroj: časopis Receptář