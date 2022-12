6 bezúdržbových pokojovek pro naprosté amatéry a zapomnětlivce. Máte je?

Umíte pěstovat pokojové rostliny, anebo se bojíte, že vám všechny zahynou? Zaměřte se na ty zcela nenáročné, které rádi nazýváme bezúdržbovými. Samozřejmě není to tak docela pravda, každá květina potřebuje něco, ale tyto rozhodně patří k pokojovkám pro začátečnínky.

Pokojovky pro začátečníky i pokročilé

Existuje spousta pokojových rostlin, které vyžadují minimální péči. Většině se daří, dokud se o ně nezačnete intenzivně starat. Naučte se nechat kytky na pokoji a dopřát jim jen to, co opravdu potřebují. Není toho mnoho. Tyto bezúdržbové pokojové rostliny jsou vhodné pro všechny, ale hlavně pro začátečníky. Nebojte se pokojovek a pamatujte, že voda není vždy to správné řešení. Právě přemírou zálivky květiny většinou zabíjíme.

Tchýnin jazyk je velmi nenáročná pokojovka vhodná pro začátečníky. Zdroj: Shadow Inspiration / Shutterstock

Šplhavice jsou všudezdejší

Mezi jedny z nejprostších pokojovek, takových, které rostou třeba i jen ve sklenici nebo lahvi s vodou, patří potos. Tato rostlina má také český název šplhavice a skutečně ji najdete ve většině domácností i kanceláří.

Potosy jsou docela zajímavé rostliny, které mohou mít nejen zelené, ale také panašované listy či velmi světlé až bílé. Porostou ve vodě, ale samozřejmě také v květináči se substrátem. Snadno se množí a jejich dlouhatánské výhony se mohou táhnout přes půl pokoje.

Potos skutečně dokáže pěstovat každý. Podívejte se na toto krátké video o pěstování potosů a filodendronů:

Bezúdržbový tchynin jazyk

Tchynin jazyk je sukulent, což napovída o jeho nenáročnosti. Je to pokojovka neuvěřitelné výdrže a jen zdánlivě je nudná. Má veliké množství variant, takže můžete najít nejen dlouhé lisy zelené, téměř bílé, žíhané či lemované světlým proužkem, ale také zakrslé druhy, které jsou velmi pěkné.

Tchýnin jazyk je nejen klasikou, kterou najdete ve školách, jídelnách a veřejných prostorách, ale také trendy kytkou, která v posledních letech prožívá velký návrat. Někteří pěstitelé mají dokonce sbírky mnoha druhů.

Tchýnin jazyk potřebuje zalévat jen sporadicky, roste dobře v propustné zemině a spíš preferuje rozptýlené světlo, ale kromě úplné tmy poroste všude.

Kulkas zamiolistý je krásná a odolná pokojovka. Zdroj: Tran Trung Designer / Shutterstock

Moderní a bezúdržbový zamiokulkas

Mezi odolné také patří moderní kulkas zamiolistý čili zamiokulkas. Je to u nás docela nová rostlina, která také nepotřebuje intenzivní péči. Na první pohled je to pokojovka odolná a houževnatá s pevnými lesklými lístky. Zamiokulkas potřebuje zalévat ani ne moc ani málo, ale než přeschne a začne shazovat listy, dá vám dost času na nápravu.

Bromélie mají úžasné květy. Zdroj: Profimedia

Bromélie s nádhernými květy

Krásně exotické a barevné jsou bromélie. Bromélie nepotřebují mnoho. Jsou to rostliny, kterým vyhovuje minimální zálivka, jen do jejího středu, který tvoří kalich. Dejte jim propustný substrát, malý květináč a nepřímé světlo a budou zdobit o sto šest.

Kykatka roste bez zeminy

K broméliím patří i absolutně nenáročná kykatka čili tilandsie, která dokonce nevyžaduje ani zeminu a pěstuje se často jen zavěšená v mechu, na kousku větvičky nebo spirálce z drátku. Kořeny totiž potřebuje jen k přichycení, vláhu kykatka získává ze vzduchu. Stříbrně zbarvené odrůdy jsou vhodnější do bytů, protože snáší i sušší vzduch.

Zelenec jej jednou z nějvděčnějších pokojových rostlin Zdroj: Shutterstock.com / Bozhena Melnyk

Oblíbený střapáč zelenec

Zelenec také patří k nenáročným rostlinám. Oproti ostatním zmíněným, zelenec má rád vydatnou zálivku, ale ani tato rostlina nechce stát ve vodě. Zelence nejsou náročné na světlo a rozhodně rostou dobře i v horších podmínkách. Také množení zelence je velmi jednoduché díky tomu, že po odkvetení na dlouhých šlahounech narostou krásné mladé rostlinky, které po zesílení stačí jen zasadit do zeminy.