Objevila se vám doma v květináči bílá plíseň? Jednejte raději ihned

Pěstování rostlin je radost. Zvlášť, pokud se jim daří a nádherně prospívají. Pak je na ně radost pohledět. Jenže občas, i když se o ně staráme sebelépe, se objeví v květináči na povrchu hlíny bílý povlak. Co s ním, aby rostlinu nepoškodil? Poradíme vám, jak nejlépe ihned jednat.

Rostliny doma přinášejí radost, některé dokonce čistí vzduch nebo jsou prospěšné jinými způsoby. Některé vyžadují více péče, jiné jsou takřka bezúdržbové. I když jim dopřejete vše potřebné, občas se stane, že jsou napadeny škůdci, nebo se na hlíně v květináči objeví nevzhledný bílý povlak. O co přesně se jedná a jak jej nejlépe odstranit?

Plíseň se může vyskytnout proto, že rostliny zaléváte příliš. Zdroj: shutterstock

Zima plísním nahrává

Všimli jste si bílého povlaku na substrátu svých pokojových rostlin. Neděste se, jedná se o celkem běžný problém, který s sebou přinášejí chladné zimní měsíce. V zimě je v místnostech o poznání chladnější a občas i vlhčí vzduch a substrát rostlin neprosychá tak rychleji, jako v jarních a letních měsících.

Navíc je to doba, kdy rostlinky odpočívají, tolik nerostou a jejich potřeba zálivky se značně ztenčila. Je tedy dost možné, že z vaší strany nedošlo k zohlednění menší potřeby zálivky pokojových rostlin a hlína v květináči jednoduše nestihla proschnout, tudíž se na povrchu substrátu vytvořila plíseň.

Pozor na samotné rostlinky

V lepším případě se jedná pouze o plíseň povrchovou. Pak ji seškrábejte i s částí substrátu a nahraďte jej novým. Nechte substrát řádně proschnout, než mu nabídnete další zálivku. V horším případě se plíseň mohla dostat i ke kořenům květiny a to by pro ni mohl být závažný problém. V takovém případě jednejte takřka okamžitě a rostlinku opatrně přesaďte.

Jak nejlépe na přesazování pokojovek se podívejte zde na videu:

Nejlepší je substrát z kokosové drti namíchaný s větším množstvím perlitu. Takto upravený substrát totiž dokáže lépe hospodařit s vodou a mohl by vám pomoci, aby se chyba přílišné zálivky neopakovala.

Rostlinám dopřejte nový provzdušněný substrát. Zdroj: shutterstock

Plíseň z obchodu

Rostliny zaléváte svědomitě vždy, když už mají substrát skutečně suchý, přesto se plíseň objevila? S největší pravděpodobností jste neudělali chybu vy, ale bohužel jste si kontaminovanou zeminu donesli již z hobby marketu nebo z květinářství.

V takovém případě květinu také raději přesaďte. Pokud máte doma zásoby stejného substrátu a máte podezření, že i on může být v nepořádku, není nutné jej ihned vyhazovat do koše. Naopak, můžete jej kontaminace zbavit poměrně jednoduchým způsobem. Hlínu nebo substrát nasypejte na starý plech a jednoduše upečte v troubě. Nevhodné mikroorganismy dostanou co proto a zahynou. Pokud si nechcete špinit troubu, můžete se poohlédnout po fungicidech, ty by měli plísně také spolehlivě zahubit.

Zdroje:www.youtube.com, prima-receptar.cz