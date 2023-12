Vyskytl se vám doma u rostlin v květináči nevzhledný bílý povlak? Jedná se o plíseň a je potřeba ihned jednat! Poradíme vám, jak nejlépe zakročit, a to i bez zbytečné chemie.

Všimli jste si bílého povlaku na povrchu zeminy u některých pokojovek? Ve většině případů se jedná o bílou plíseň, která odebírá rostlině nejen živiny, ale i vodu. Pokud o květinu nechcete přijít, je nutné co nejdříve zasáhnout a plíseň zlikvidovat. Nemusíte však hned běžet do obchodu pro předražené prostředky plné chemie, velice dobře vám poslouží jedno voňavé koření, které má každý v kuchyni.

Jak efektivně zabíjet plísně na povrchu zeminy? Podívejte se v tomto YouTube videu na kanále Botanical Brunette:

Bílá plíseň

Tento bílý povlak se zpravidla objevuje na povrchu hlíny, ale postupem času napadá i samotnou rostlinu, kde mění plíseň odstín na černý. Proto brzké řešení nikdy neodkládejte a dejte plísni co nejmenší prostor ke zkáze. Je nutné ochránit nejen květinu, ale i zdraví všech v dané domácnosti. Z plísně se totiž do vzduchu uvolňují nežádoucí výpary, které nejsou lidskému zdraví prospěšné.

Prevence na prvním místě

Pokud se vzniku bílé plísně chcete u pokojovek vyhnout, dbejte vždy na odpovídající zálivku. Velice dobře se plísni daří ve vlhkém prostředí, a proto byste neměli květiny nikdy přelévat. Mezi jednotlivými zálivkami nechte vždy půdu lehce vyschnout, předejdete tak i případnému zahnívání kořenů. Vzniku plísní předejdete také dostatečným větráním prostoru, kde se pokojové květiny nacházejí.

Na bílou plíseň platí skořice

K úspěšné likvidaci plísně v květináčích můžete použít obyčejnou skořici. Kromě své pronikavé vůně a chuti je známá jako silný přírodní fungicid a likvidátor některých škůdců. Díky tomuto koření se plísně zbavíte jednou provždy a pokojové rostliny budou skvěle prospívat.

Jak skořici použít

Je to jednoduché! Nejprve odeberte pomocí lopatky plíseň i s vrchní vrstvou hlíny. Ještě před tím si však nasaďte ochrannou masku a rukavice, abyste nevdechovali plísňové spóry, které způsobují mnohé zdravotní potíže, včetně zčervenání pokožky a vyrážek.

Pak vezměte kus celé skořice a zapíchněte ji do hlíny. Pokud máte jen skořici mletou, lehce s ní povrch zeminy poprašte a zasypte trochou zeminy nové. Rostlinu pak několik dní nezalévejte, aby hlína proschla. V případě potřeby proces zopakujte.

Ohroženou květinu přesaďte

Pokud byla pokojovka napadena závažněji a hlouběji, raději ji přesaďte do nového kvalitního substrátu, a to opět s příměsí skořice. Důkladně při přesazování rostlinu očistěte, a to včetně kořenů. Následně důkladně umyjte celý květináč, použijte k tomu horkou vodu s octem.

