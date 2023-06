Zářivě bílé záclony: Díky těmto trikům mojí babičky vám je bude každý obdivovat

Umíte prát záclony? Je to docela jednoduché, přesto to dělá spousta lidí špatně. Nejde sice o žádnou pohromu, ale když se záclony vyperou pořádně, budou nejen krásně bílé, ale také prostor zútulní.

Záclony perte s rozvahou

Záclony neměníme ani neperme příliš často a obyčejně to docela postačí jen několikrát za rok. Protože klasické syntetické záclony se věsí mokré, respektive vlhké, jen odstředěné, ideální je den, kdy je pěkně a slunečno. Pověšené vlhké záclony rychleji uschnou při otevřeném okně a vy se nemusíte obávat vysoké vlhkosti v bytě.

Nejčastěji jsou záclony ze syntetických materiálů. Zdroj: Spaskov / Shutterstock.com

Záclony znečištěné pouze prachem stačí prát buď ve speciálním nebo obyčejném pracím prášku, na program určený pro syntetiku čili jako jemné prádlo. To znamená při nízkých teplotách i odstředivých otáčkách nebo bez odstředění. Pokud jsou vaše záclony z jiného materiálu, dodržujte pravidla pro praní konkrétních látek.

K praní vám něco málo poví i Manažerka domácnosti Lenka Kavková:

Ještě vlhké záclony hned pověste, samy se váhou vyvěsí a nebude nutné jejich žehlení nebo napínání. To se dříve dělalo u háčkovaných záclon, které byly trendy v 70.letech, a protože nedržely tvar bylo nutné je upnout do speciálního rámu.

Bělení praných záclon

Pokud však řešíte nehezkou barvu záclon a rozhodnete se je bělit, máte možnost použít spoustu fíglů. Záclony z veřejných prostor, kuchyní či domovů kuřáků trpí nejen prachem, ale také mastnotou. Ano, cigaretový kouř je mastný a mění barvu záclon, ale také například výmalby bytu na žlutou.

Naštěstí můžete staré či znečištěné záclony vyčistit nejen pomocí speciálních bělidel určených přímo na záclony, ale také pomocí soli, octa, prášku do pečiva, peroxidu, jádrového mýdla a speciální bělostně namodralý odstín jim vdechnete inkoustem. Jak je použít?

Prášek do pečiva

Prášek do pečiva je použitelný dvojím způsobem. Můžete do prášku na prádlo v zásobníku pračky přimíchat obsah zhruba 5 sáčků prášku do pečiva nebo její použijte k namáčení pře samotným praním. V tom případě můžete stejné množství rozmíchat ve vodě ve vaně nebo větší nádobě a nechat zde záclony máčet několik hodin nebo přes noc.

Zašlé a špinavé záclony můžete bělit. Zdroj: Yarkovoy / Shutterstock.com

Ocet

Ocet se také používá k namáčení. Na každé dva litry vody budete potřebovat 5 lžic octa. V lázni máčíte záclony přes noc nebo několik hodin. Případně přidejte ocet do praní. Stejným způsobem se používá i citronová šťáva.

Peroxid vodíku

Peroxid je možné nalít přímo do pračky, ideálně když pračka napouští vodu. Do přihrádky s práškem přidejte celou jednu lahvičku peroxidu.

Trik s inkoustem

Zatímco všechny ostatní způsoby se používají na odmaštění a vybělení záclon. Inkoust jim dodá mírně modrý nádech. Sami zvažte, zda se tento způsob hodí také ve vašem případě, a hlavně buďte velmi opatrní s dávkováním a aplikací. Stačí použít jen kapku inkoustu do posledního máchání.