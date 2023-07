Anglické hospodyňky přidávají do pračky bobkový list. Geniální trik

Bobkový list nemusíte využívat jen v kuchyni jako koření s dokonalou a jedinečnou vůní. Umí i další „zázraky“. Hoďte ho s prádlem do pračky, jde o osvědčený trik zkušených anglických pradlenek.

Že tuhle fintu neznáte, a ještě jste o ní neslyšeli? Možná, že brzy nebudete prát jinak. Obzvlášť, jestli se vám podařilo zabarvit nějaké kousky různobarevného oblečení. Tento obyčejný voňavý lístek ho totiž dokáže zachránit. Poradí si i s na první pohled nenávratně zabarvenými kousky. Stačí to vyzkoušet!

Využít můžete i léčivých účinků odvaru z bobkového listu, podívejte se na následující video:

Bobkový list neboli vavřín vznešený

Zelené bobkové listy jsou ze stromu s názvem vavřín vznešený a pěstuje se především v oblastech Středomoří a Asie. Bylina pravděpodobně pochází původem z Malé Asie. V současnosti je nejvýznamnějším dodavatelem do celého světa Turecko. V našich končinách se využívá především jako kuchyňské koření do omáček, polévek a k masu.

Stejně tak je bobkový list léčivou bylinkou s mnoha užitečnými účinky na naše zdraví. Můžete z něj popíjet chutný léčivý odvar, který působí jako slabé sedativum a skvěle harmonizuje trávicí soustavu. Ovšem stejně tak lze vavřínové lístky použít jako prima pomocníka v domácnosti, a to při praní prádla.

Pokud vhodíte pár lístků bobkového listu do pračky, dočkáte se neuvěřitelného rozdílu v případě barevného prádla. Zdroj: Profimedia

Budete překvapeni, jakého efektu se dočkáte

Pokud vhodíte pár lístků bobkového listu do pračky, dočkáte se neuvěřitelného rozdílu v případě barevného prádla. Až zjistíte proč, jistě si ho také oblíbíte. V případě, že se vám podařilo vzájemně obarvit barevné prádlo, nezoufejte! Přestože na sebe možná máte v první chvíli vztek, vyměňte ho za úsměv pomocí záchranáře ve formě bobkového listu.

Bobkový list přímo do bubnu

Nejjednodušším způsobem použití je přidat bobkový list rovnou do bubnu pračky. Několik lístků vložte do pracího sítěného sáčku a obarvené oblečení s ním vyperte na náležitý program. Nežádoucího obarvení se tak jednoduše zbavíte.

Umí to nejen s barvami, ale i dezinfikuje

Bobkový list vám při praní prádla udělá i další služby. Vyprané kousky budou krásně vonět, a navíc budou i perfektně vydezinfikované. A pokud nejde o zabarvené prádlo, bobkový list barvy také ustaluje, takže udržuje jejich stále sytou barevnost.

K praní prádla využijete i odvar. Zdroj: Shutterstock

Použít můžete i odvar

K zachránění barevného prádla si můžete připravit také z bobkového listu odvar. Nasypte do velkého hrnce s vodou 1 celý sáček koření a nechte pár minut projít varem. Po vychladnutí odvar přeceďte a prádlo do něj namočte.

Následně si připravte nádobu s 15 l vody, do které jste rozpustili 3 lžíci jedlé sody a prádlo vložte na noc ještě do tohoto roztoku. Ráno pak vložte do pračky a spusťte máchací program. Díky tomu bude vaše oblečení opět zářit původními odstíny barev.

Zdroje: www.aazdravi.cz, www.adbz.cz, www.tojenapad.dobrenoviny.sk