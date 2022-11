Pokojovky: Naše babičky znaly trik s pepřem a bobkovým listem. Je to zázrak

Koření nemusíte používat jen k vaření, jistě ho ocení i vaše pokojové rostliny. Některé může být skvělým zdrojem živin, jiné zas ochranou před nemocemi a škůdci. Sáhněte proto do spíže pro bobkový list a třeba i pepř.

Pokud patříte mezi vášnivé milovníky a pěstitele pokojových květin, zkuste těmto rostlinám trošku „okořenit“ život. Odvděčí se vám zdravým růstem, vitalitou a ochráníte je před mnohými nevítanými škůdci. Máme pro vás tip, jak můžete skvěle využít nejen bobkový list, ale i mletý pepř.

Bobkový list nejen v kuchyni

Ačkoliv se jedná o dobře známé dochucovadlo, které dodá ten správný říz třeba svíčkové omáčce, má bobkový list i další využití. Jedná se zároveň o bylinu, která pozitivně ovlivňuje lidské zdraví, ale funguje i jako perfektní hnojivo pro rostliny.

Symbol vítězství a vznešenosti

Vavřín vznešený pochází svým původem z Malé Asie a postupně se rozšířil do celého Středomoří. Jeho sílu a moc opěvovali již římští císaři, kteří si vavřínovým věncem zdobili hlavy a vyznamenávali jím i úspěšné atlety, vojevůdce a umělce. Vzpomeňte například na podobiznu Julia Caesara či boha Apollona. Vavřín byl totiž symbolem jisté důstojnosti. A zaslouženě. Jde o zajímavé dochucovadlo, lék i pomocníka pro rostliny.

Bobkový list zalijte 70 °C teplou vodou a nechte louhovat, budete mít perfekní výživu pro pokojovky. Zdroj: Shutterstock

Bobkový list je elixír

Ačkoliv vás to možná nenapadlo, tento malý a na první pohled obyčejný lístek obsahuje velké množství užitečných látek. A právě to ocení vaše pokojovky, protože se jedná nejen o výborný doping, ale i řádnou ochranu před chorobami a nezvanými škůdci.

Proč je bobkový list užitečný pro rostliny

Vavřín má totiž perfektní antiseptické a antibakteriální vlastnosti, což pozitivně ovlivňuje růst a zdraví rostlin. Významné je zastoupení vitamínů A, B i C, které velmi prospívají asimilaci sacharidů. Obsažený karoten je zas významný antioxidant a důležitou roli hrají i mikroživiny, kyselina nikotinová a askorbová. Na zdravém vývoji květin se podílejí i látky jako hořčík, jód, mangan, železo, sodík, zinek a draslík. Listy vavřínu jsou také bohaté na kyselinu octovou a mravenčí, jež podporuje nejen růst, ale i kvetení. Vniku plísní a hub zabraňují obsažené třísloviny.

Jak si vyrobit hnojivo?

Zalijte tak 4 velké bobkové listy 1 l teplé vody o teplotě 70 °C. Pozor na vyšší teplotu, došlo by k likvidaci většiny účinných látek. Listy nechte minimálně 3 až 4 hodiny louhovat. Následně roztok přeceďte a používejte ho jako zálivku, která bude dokonalou výživou kořenového systému rostlin. Používejte jednou do měsíce. Využít lze i sušené listy, které stačí rozdrtit na jemný prášek, který jednoduše zapracujete do substrátu.

Černý pepř je výborný insekticid, který ochrání vaše pokojovky před škodlivým hmyzem, který se často objevuje v jejich substrátu. Zdroj: Profimedia

Pepř pokojovky ochrání

Černý pepř je výborný insekticid, který ochrání vaše pokojovky před škodlivým hmyzem, který se často objevuje v jejich substrátu. Nejčastěji se jedná o mušky smutnice, které pepř dokonale odpudí. Stačí, když dáte do květináče čas od času malou špetku tohoto výrazného koření, které současně působí jako účinná dezinfekce a chrání před patogeny.

