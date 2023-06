Bobkový list funguje proti molům lépe než levandule, využijte toho. Jak?

Bohužel, čas od času se to stane každému z nás. Ve špajzu nebo na stěnách i stropech se začnou objevovat podivní broučci, larvy nebo najdete přímo v potravinách jemné pavučinky a jakési organické zbytky, jejichž původ je nejasný. Moli a další potravinový škůdci jsou protivnými společníky, které nikdo doma nechce. Věděli jste, že v boji s nimi vám může pomoci obyčejný bobkový list? Dokonce funguje lépe než tolik opěvovaná levandule!

Zdroje: prima-receptar.cz, www.jenzeny.cz

Když se doma objeví potravinoví moli

Rychle si spojíte jedno s druhým a okamžitě vám dojde, kde byste měli začít hledat. Mouční červi, moli a titěrní broučci se mohou objevit v kuchyni každého z nás. Stačí nedovřený sáček s moukou, strouhankou, nějakým kořením, sušenými rajčaty nebo houbami, který škůdce navštívil, a je to.

Potravin, které molům chutnají, je celá řada a v okamžiku, kdy na jejich řádění přijdeme, je už většinou pozdě a konkrétní potravinu nezbude než vyhodit. Pokud ovšem nenajdete zdroj vašeho problému! Někdy je totiž hledání a pátrání nekonečné. Škůdci se dokáží rychle rozšířit i na další místa a maličký mol získá převahu!

Podobně popisuje své zážitky i paní Sylva Jašková a také to, jak nad nimi nakonec zvítězila:

Jak bojovat s moly?

Vítězné tažení proti molům má několik fází a nutno dodat, že lepové desky, které paní Sylva zmiňuje ve videu, jsou skutečně fantastickou pomůckou. Po vyhledání problému, likvidaci potravin, vygruntování kuchyňských skříněk a fyzické likvidaci veškerých brouků, červíků a poletujících molů, přichází na řadu prevence. Pak si znovu uvědomíme, proč dávaly naše babičky různá koření a bylinky do krabic s potravinami nebo šatních skříní.

Bylinky jsou rozhodně funkčním repelentem proti některým takovým škůdcům, a kromě používání uzavíratelných dóz nebo jiných kontejnerů na potraviny se skutečně hodí použít i snítku či pár listů konkrétních druhů.

Bobkový list neslouží jen jako koření, ale i ochrana proti škůdcům. Zdroj: Shutterstock

Bobkovým listem proti škůdcům v domácnosti

Zatímco v šatníku se nejlépe osvědčila levandule, v kuchyni je to rozhodně bobkový list. Pěstujete-li levanduli, jistě víte, že je potřeba její každoroční řez. Zbytky rostliny, které řezem odstraníte rozhodně nevyhazujte, naplňte jimi prodyšný sáček nebo třeba starý potah na malý polštář a ten i s levandulí uložte na dno šatní skříně. Levanduli můžete také koupit a obchody nabízejí řadu produktů, které jsou určené k zavěšení nebo uložení mezi prádlo. Z šatny však zamiřme zpět do kuchyně.

Bobkový list je skvělým repelentem potravinových škůdců včetně molů. Jeho vůně potravinám nijak neškodí, nenatáhnou ji, a přesto aromatický bobkový list dokáže dostatečně odradit případný hmyz. Bobkový list se rozhodně doporučuje v kombinaci s uzavíratelnými nádobami, můžete jej přidat do krabice s kořením, volně vložit do sáčků se sušenými houbami a podobně, ale také položte lístek nebo dva do skříňky za dózy a krabičky.

Bobkový list můžete také pálit, abyste vyhnali z domova obtížný hmyz. Zdroj: Shutterstock

Bobkový list čili vavřín se doporučuje nejen proti potravinovým škůdcům, ale také mravencům či blechám. Můžete proto listy umístit i pod nábytek, do koutů každého pokoje nebo v místech v domácnosti, kde míváte problémy třeba s mravenci.

Sušený bobkový list je možné také spálit, ideálně například v keramické misce. I tímto způsobem se v minulosti vyháněl z domácnosti obtížný hmyz, jako jsou mouchy a komáři. Na lidské obyvatele domu působí vůně relaxačně, a navíc také kouř z páleného bobkového listu pomáhá odstranit případné nepříjemné pachy.