Bobkový list ovoní pečeni, ale také se z něj vaří čaje proti migréně nebo nadýmání. Co jiného se s tímhle aromatickým kořením dá dělat? Je to také účinný přírodní repelent, který využijete v každé domácnosti.

Bobkový list není jen tak ledajaké koření

Bobkový list čili vavřín rozhodně nepatří jen na krk vítězů rallye nebo hlavu slovutných občanů starého Říma. Bobkový list je nejen zajímavé koření, které provoní vývary a omáčky či jiné pokrmy. Je to také aromatický prostředek, který byste měli umět použít. K čemu?

Jak už bylo řečeno, bobkový list je také léčivý. Pokud toho o něm moc nevíte, tohle by vás jistě mohlo zajímat. Video s názvem „Bobkový list: Uplatní se výborně v kuchyni, ale i v lékárničce“ pro vás přichystali na YouTube kanálu Bylinkopedie.

Zdroj: Youtube

Proč dávat bobkový list do mouky?

Vavřín vznešený čili Laurus nobilis je strom, kterému se výborně daří ve středomoří a vlastně se docela podobá obrovskému fíkusu. Není to nijak zajímavý strom, doku nepromnete v prstech jeho lístky. Pak už stačí jen natrhat, usušit a máte koření do aleluja! To pak může používat při vaření, na přípravu čaje nebo také místo repelentu proti různým nepříjemným škůdcům.

Bobkový list se dává například nejen do mouky, ale také sušených hub. Pokud vám v obsahu krabičky nebo dózy překáží, můžete jen připevnit k víčku nebo vložit do dózy v organzovém nebo plátěném pytlíčku.

Ten zabrání rozdrobení bobkového listu do obsahu nádoby, ale nechá pronikat aroma, které působí repelentně proti molům a jiným protivným škůdcům, kteří s oblibou napadají potraviny i koření.

close info Profimedia zoom_in Olej z bobkového listu je přírodním lékem i repelentem.

Bobkový list i olej: Repelent proti mnoha druhům hmyzu

Zpozorněte také, pokud se u vás doma objevují rybenky. Ty byste okem spatřili jen výjimečně, protože jsou světloplaché a schovávají se po celý den, nicméně jimi sežrané knihy nebo i oblečení, byste nepřehlédli. I rybenkám bobkový list nevoní. Můžete nechat pár lístků za nábytkem v různých koutech místnosti.

Uložit jej můžete také na dno skříněk v kuchyni ale i jinde v domě, protože by měl neblaze vonět i některým druhům mravenců. Bohužel ale ne všem, a tak budete muset jeho účinnost vyzkoušet.

Čím to je, že bobkový list funguje jako repelent? Lístky totiž obsahují přirozený insekticid zvaný eukalyptol. Tento hmyz nejen odpuzuje, ale také je pro něj toxický, a právě proto se mu i škůdci vyhýbají velkým obloukem.

Pokud netoužíte po rozdrobených listech a sáčcích s bobkovým listem po celém domě, kupte si esenciální olej z bobkového listu a používejte koncertovanou tekutinu elegantnějším způsobem. Pár kapek neuškodí nábytku ani podlaze a otravní škůdci z vašeho domova zmizí.

Zdroje: adbz.cz, thekitchencommunity.org