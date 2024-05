Umývání toalety patří mezi nejméně oblíbené povinnosti, co se uklízení týče. Pokud si ale chcete práci ulehčit, můžete si doma vyrobit čistící bombičky. Jsou velice efektivní a nebudete muset mýt toaletu rukama, podívejte.

Uklízení zkrátka patří mezi povinnosti v domácnosti. Co se však týče toalety, je to asi nejméně oblíbená činnost. Někdo to ale udělat musí. Existuje však fantastický trik, díky kterému si budete tuto nepříjemnou povinnost moci velice ulehčit.

Vyrobte si doma účinné čistící bombičky. Většinu věcí, které budete potřebovat, již máte doma. Už nebudete muset toaletu čistit rukama. A nejlepší na tom je, že jsou zcela přírodní a neobsahují žádnou chemii, na rozdíl od čistících produktů z obchodů.

Video návod na výrobu domácích čistících bombiček najdete na Youtube kanále Bumblebee Apothecary:

Zdroj: Youtube

Domácí čistící bombičky

Postup je vlastně velice jednoduchý. Jako první si vezměte půl šálku jedlé sody, která je známá pro své úžasné čistící účinky. Poté ji hoďte do prázdného sáčku a přidejte k ní půl hrnku kyseliny citronové, polovinu hrnku kukuřičného škrobu a důkladně vše promíchejte.

Poté do sáčku přidejte 3 lžíce vody. Uzavřete sáček a všechny ingredience v něm dobře promačkejte.

close info Profimedia / undefined zoom_in Jedlá soda je známá pro své úžasné čistící účinky. Také je skvělým prostředkem pro absorbci různých nepříjemných pachů.

Tento proces opakujte zhruba 6krát. Nelekejte se, pokud v sáčku uvidíte pěnu, jelikož je zcela normální, že směs začne pěnit. Ke konci by vám měla vzniknout směs o konzistenci těsta na koláče. Nyní přidejte 25 kapek vašeho oblíbeného esenciálního oleje, který toaletě dodá svěží a příjemnou vůni. Opět vše promačkejte.

Naprosto přírodní čistič toalety

Už máte skoro hotovo. Nyní už stačí jen směs nacpat do forem. Nebojte se použít sílu, jelikož pomyslné těsto bude dost tvrdé. Můžete použít i formy, do kterých dáváte led.

Teď už jen necháte směs 2 až 3 dny zaschnout, a po vyndání je ještě 2 dny nechejte proschnout. Bombičky uchovávejte v uzavíratelné plastové nádobě. A už je můžete začít používat.

Následné použití je velice jednoduché. Stačí jen bombičku hodit do záchodové mísy a začít čistit pomocí štětky, jakmile bombička začne pěnit. Tato metoda je nejen levnější než produkty k čištění toalety, ale zároveň je i zdravější.

Do normálních čistících produktů se totiž přidává neuvěřitelná řada chemie, která může být velice škodlivá, zejména pro děti. Tyto bombičky jsou však zcela přírodní, takže se není čeho bát. Produkty plné chemie také dost často nevoní nejlépe, ale v tomto případě jste si vybrali svůj oblíbený esenciální olej, což znamená, že vůně vám bude vždy příjemná.

Zdroje: www.kosmetikahrou.cz, www.aazdravi.cz