Jak se starat v zimě o bramboříky: Nesmíte ale udělat jednu zásadní chybu

Bramboříky jsou okrasou každé zahrádky a v zimně si jejich křehkých květů rádi užíváme i doma. Víte, jak je správně pěstovat? Proč vám doma bramboříky uschly nebo poupata nekvetou? Vypěstovat krásný brambořík není těžké, ale je to rostlina na péči specifická.

Pěstování chladnomilných bramboříků

Bramboříky pěstované u nás sice pocházejí často z odrůd původních ve středomoří, ale to neznamená že mají rádi teplo. Alespoň ne takové, jak si mnozí z nás představují. Bramboříky kvetoucí jsou zvyklé na teploty mezi 20 a 10 °C. Není to tedy pokojovka ideální do bytu a na sváteční tabuli, ale spíš do chladnější chodby, na okno nebo do lodžie.

Můžeme vybírat stále nové a velmi dekorativní odrůdy bramboříku. Zdroj: Shutterstock.com / Vahan Abrahamyan

Pěstitelské úspěchy závisí také na zálivce

Jsou to také rostliny citlivé na zálivku. Sice mají rády mírnou vlhkost, ale nesmí stát ve vodě. Bramboříky zalévejte pravidelně, aby zemina nevysychala a nikdy ne na hlízu nebo na listy. Ideální je používat na zálivku mělkou misku pod květináč. Zalévejte převařenou nebo dobře odstátou vodou, jsou totiž citlivé na tvrdou vodu.

Chcete-li bramboříkům dopřát vzdušnou vlhkost, můžete použít stejný trik, který se osvědčil u orchidejí. Použijte širokou misku, kterou naplníte oblázky. Z vlhkých oblázků se bude voda odpařovat, ale také se na nich bude srážet, což je ideální prostředí pro rostliny preferující vzdušnou vlhkost.

Bramboříky jsou trvalky můžete je na jaře přesadit do zahrádky. Zdroj: Ailisa / Shutterstock.com

Bramboříky nesnášejí šok

Neměňte často stanoviště. Rostlina nemá ráda prudké změny, takže ji nechejte vždy aklimatizovat, než ji přenesete z chladnějšího skladu hobby marketu do bytu nebo jinam, kde je tepleji.

Bramboříky pěstujte mimo dosah zvířat

O brambořících se také říká, že jsou jedovaté. Je to skutečně tak. Mladé hlízy bramboříků jsou toxické a po požití by zapříčinily zvracení a žaludeční křeče. Malé děti by hlízy asi nevyhrabaly ven, ale u domácích mazlíčků si dejte raději pozor. Bramboříky vaše kočky nebo pejsky nijak zvlášť nebudou zajímat, ale je vždy lepší případným zdravotním problémům předejít.

Brambořík perský. Zdroj: Shutterstock.com / Olga Gorevan