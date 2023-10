Bramboříky jsou krásné, křehké a i na podzim dokáží nádherně kvést. Prodlužují tak pocit příjemnějšího ročního období, kdy teploty stoupaly mnohem výše a také sluníčka bylo mnohem víc. Jak se o ně ale postarat, aby kvetly co nejdéle a přečkaly zimu ve zdraví?

Bramboříky si můžeme vybrat přibližně z dvaceti druhů, které se liší nejen barvou květů, ale také velikostí. Podle toho, jak dlouhým šlechtěním již daný druh prošel, se můžeme setkat s bramboříky v mnohém podobným těm divokým, ale i s těmi, jež se mohou pyšnit mnohem unikátnějšími tvary a barvami. Velkou výhodou těch původnějších je ale jejich větší odolnost. I u bramboříků totiž platí, že přílišné šlechtění se může odrazit v jejich životaschopnosti, a i když jsou rostliny na pohled možná krásnější, větší a plnější, jejich vytrvalost může být mnohem kratší. Je jen na nás, k čemu se přikloníme.

Na druhu tolik nezáleží

Pokud bychom si chtěli pořídit brambořík, který je doma v našich podmínkách, pak bychom museli sáhnout pouze po bramboříku nachovém, ostatní druhy pocházejí buď z jižnějších krajů Evropy, jako je Turecko nebo třeba Řecko, případně z asijských států.

Pokud si ale pořídíme brambořík v květináči, patrně nebudeme zkoumat zemi původu, ale zaměříme se obecně na jeho potřeby. Pokud mu budeme rozumět a dokážeme mu dopřát takové podmínky, jaké jsou pro jeho růst a zachování co nejlepší, budeme se z něj těšit i v příštím roce.

Za teplo nepoděkuje

Jak se postarat o brambořík opravdu dobře? Není to takový problém, jak se může zdát. V základu je třeba si pamatovat, že tyto rostlinky (a to i ty hrnkové) budou vždy lépe snášet chladnější prostředí než přetopené místnosti.

Když si ho tedy pořídíme domů, určitě bude vděčný třeba za světlou chodbu, kde buď netopíme vůbec, nebo jen symbolicky. A taková zimní zahrada – ta by byla pro brambořík dokonalou oázou. Pak se budeme moci těšit z bohatých květů nejen pár dnů po nákupu rostliny, ale celý podzim, a dokonce i zimu.

Ideální stanoviště

Pokud chceme bramboříkům dopřát ideální teplotu, měla by se pohybovat od 5 do 15 °C. Půjde-li navíc o stanoviště orientované k severu nebo východu, nabídnete těmto krásným květinám doslova malý ráj. Rozhodně ale nemá dojít k tomu, že bychom je nechali v prostoru, kde může teplota klesnout pod nulu. V takovém případě se s nimi můžeme již předem rozloučit, což by byla škoda.

close info Shutterstock zoom_in Pro rozkvetlý brambořík je ideální teplota 16°C. Jeho květy potěší i o Vánocích

Klid a dost času

Pokud ale budete trvat na tom, že se chcete jeho květy těšit přímo v obýváku, kupte si raději hodně nakvetlou rostlinu a na teplejší podmínky ji zvykejte postupně. Tedy pomalým přesouváním z nejchladnějších prostor až do tepla. Rychlé změny by brambořík snášel velmi těžko.

Zalévejte opatrně

Ohledně teploty máme tedy již jasno, nyní se můžeme soustředit na zálivku. Tady platí pravidlo, že brambořík zaléváme vždy jen do misky a přibližně za hodinu přebytečnou vodu, kterou substrát nestačil nasát, vylijeme.

Pozor si musíme dát na přemokření, na které je tato rostlina neobvykle citlivá. Do zálivky v době kvetení přidáváme hnojivo pro kvetoucí rostliny, a to vždy v takové koncentraci, jaká je uvedena na obalu konkrétního výrobku.

Po odkvětu se ztratí

Po odkvětu se brambořík začne doslova ztrácet. Listy pomalu zežloutnou a naším úkolem bude odstraňovat nejen uvadlé květy, ale také odumřelé listy. Po několika týdnech zůstane jen hlíza v zemi, kterou pak můžeme i s květináčem uložit venku do země.

Nemusíme se bát, v tomto stavu brambořík bez problémů vydrží do jara a na konci léta se objeví znovu v celé své letošní kráse. A koloběh může pokračovat.

