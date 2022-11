Je čas přenést bramboříky do bytu. Jak se o ně starat, aby na Vánoce rozkvetly

Umíte pěstovat doma bramboříky? Aby pěkně vykvetly a zdobily váš domov i o vánočních svátcích, nejsou potřeba žádné čáry. Naučte se pěstovat bramboříky v bytě a těšte z možství jejich nádherných květů celou zimu.

Zdroje: living.iprima.cz, www.receptyprimanapadu.cz

Bramboříky nejsou pokojovky

Bramboříky, nebo jak říkávala babičky cyklámeny, jsou rostliny, kterým chlad vyhovuje a spokojeně si kvetou i během zimních měsíců. Díky tomu se také staly oblíbenou ozdobou a používají se nejen jako výzdoba podzimních truhlíků na venkovních parapetech, ale také si je lidé často berou domů před Vánoci, aby svými krásnými květy ozvláštnily sváteční atmosféru.

Bramboříky sice i v tomto období běžně kvetou, ale teploty uvnitř jim ve skutečnosti vůbec nevyhovují. Především rychle odkvétají, pokud teplota překročí 19 °C. Co teď tedy s bramboříky doma?

Bramboříky jsou oblíbenou výzdobou během Vánoc. Zdroj: Shuttetrstock.com / Galina Grebenyuk

Přesuňte bramboříky do bytu opatrně

Jejich přechod dovnitř načasujte. Záleží na tom, kde byl brambořík doposud, ale pokud venku, pak po připravte na teplo pokoje postupně. Lepší výsledky mají pěstitelé se zakrslými druhy, které lépe snášejí vyšší teploty.

Potřebují dostatek rozptýleného světla, ale i poměrně nízké teploty. Lépe se proto hodí do chladnější chodby a na parapet do místností, kde se tolik netopí a na severní stranu. Může to být třeba okno ložnice, zasklená lodžie, zimní zahrada nebo jiné chladnější místo. Bramboříkům bude nejlépe na místě, kde se teplota pohybuje okolo 16 °C. I když venkovní teplotu zvládne lépe než tu uvnitř, rychlou změnu v podobě průvanu nesnáší dobře.

Bramboříkům se lépe daří venku, nízké teploty milují, pokojové jsou pro ně problematické. Zdroj: Natalia Greeske / Shutterstock.com

Naučte se bramboříky zalévat i přesazovat

Bramboříky potřebují dostatek vláhy a nutností je zálivka do misky, nikdy ne na listy nebo hlízu. Ideální je odstátá nebo dešťová voda. Zálivkou do misky nešetřete, ale nenechávejte hodně vody v krytce květináče, brambořík by začal zahnívat. Nedostatek vody poznáte podle vadnoucích listů, které začnou brzy žloutnout.

K bramboříkům se proto dobře hodí zavlažovací zápichy, které rostlině dodají dostatek vody, ale v malém množství. Chcete-li bramboříkům přilepšit a pomoci jim ke kvetení, jednou za čtrnáct dní použijte hnojivo pro kvetoucí pokojové rostliny.

Bramboříkům se daří především v zahradě. Zdroj: Layue / Shutterstock

Po odkvětu nechejte brambořík zavadnout. Je to zcela normální a nemusíte se obávat, že vám rostlina uhynula. Hlízu můžete nechat uschovanou na suchém a chladném místě, podobně jako když jiné hlízy uchováváte přes zimu.

Další možností je venkovní pěstování v květináči, které vám dá možnost s rostlinou lépe manipulovat. Bramboříky se pěstují na zahradě nejčastěji jako skalničky. Během zimy nebo po tom, co si je přinesete domů, bramboříky v žádném případě nepřesazujte, na to se hodí právě období „spánku“, v případě bramboříku je to léto.