Pokud pěstujete na zahradě tuto potravinu, udělejte si raději pořádné zásoby. Jednu z nejoblíbenějších českých potravin totiž čeká zdražení. A to výrazné. Podívejte se.

Inflace je bohužel momentálně všudypřítomná. Hodně je to vidět například v supermarketech, jelikož pití a potraviny nakupujete prakticky každý druhý den. Takže fakt, že ceny potravin neklesají, jak bylo vládou slíbeno, ale naopak stále rostou, je těžké nezaznamenat.

Dříve se to týkalo především mléčných výrobků, například másla, jogurtů, mléka a podobně. Teď se však bude zdražovat i jedna z nejoblíbenějších a nejuniverzálnějších potravin. Proto je nezbytné si udělat zásoby.

Prudké zdražení

Ceny potravin stále rostou. V létě například rekordně stoupla cena mléčných výrobků, což bylo odůvodněno tepelným stresem krav. Proto produkovaly méně mléka. Ale nyní se budou prudce zdražovat také brambory. Přesně tak.

Jedna z nejoblíbenějších a nejuniverzálnějších potravin. Pokud je tedy pěstujete na své zahrádce, raději si udělejte zásobu domácích brambor, ať vám rychle nedojdou. Pokud nemáte zahradu, utíkejte do supermarketu a nakupte si pořádnou zásobu, než jejich cena vyskočí.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Cena brambor má vzrůst až o 200 procent. Udělejte si zásoby, než se tak stane.

Jaký je důvod razantního zdražení brambor? Možná budete překvapeni, ale v podstatě naprosto stejný, jako u mléčných výrobků. Ne, že by brambory podlehly tepelnému stresu, ale suché a horké léto zkrátka a dobře úrodu poznamenalo.

Nejdříve bylo sucho a horko, v září naopak pěkně deštivo. To bramborám opravdu neprospívá. Letošní úroda konzumních brambor byla tedy velice chudá. Což se samozřejmě odrazí i v ceně.

Rychle všichni pro brambory

Vzhledem k tomu, že jsou brambory snad nejužívanější surovinou v české kuchyni, je po nich vysoká poptávka. Jenže co dělat, když jich úroda vyprodukovala málo? Zdražit je. Nárůst ceny brambor se zvýší dokonce až o 200 %.

To by se mohlo stát již na konci letošního roku. To znamená, že byste si měli pospíšit a brambor nakoupit co nejvíce, pokud je máte kde uskladnit, než jejich cena naroste.

