Vyhazujete bramborové slupky? Děláte chybu. Takto je využijete a ušetříte

Brambory neodmyslitelně patří do české kuchyně a každá hospodyňka by vám vyjmenovala hned několik špičkových receptů s jejich použitím. Ale co slupky od brambor? Ty naprostá většina z nás vyhazuje. Přitom je to velká škoda, dají se totiž ještě skvěle využít!

Také vyhazujete slupky od brambor, protože si myslíte, že jsou k ničemu? Není to tak docela pravda. Jejich využití je pestré, můžete si z nich připravit třeba skvělou chuťovku, ale také přípravek proti šedinám.

Bramborové slupky jako lék

Bramborové slupky je plná vitamínů C a B, a také vápníku. Jsou skvělým zdrojem energie, posilují imunitu a dokonce chrání před rakovinou. Obsahují totiž kyselinu chlorogenovou, která si umí podle některých studií poradit i s rakovinovými buňkami.

Ideální je tedy konzumovat brambory se slupkou. Pokud vám ale takto nechutnají, můžete využít i slupku samotnou. Dají se z ní připravit například dokonalé chipsy. Jsou velmi chutné a jejich příprava je naprosto snadná.

Bramborové slupky jsou velmi bohaté na draslík a obsahují i malé množství fosforu. Zdroj: shutterstock.com

Fantastické křupavé chipsy z bramborových slupek

Stačí, když slupky důkladně očistíte a omyjete, dáte na pečicím papírem vyložený plech, pokapete trochou oleje a přidáte koření podle chuti. Bramborové slupky by měly být v jedné vrstvě, aby se pořádně propekly. Troubu nastavte na 200 stupňů Celsia a pečte je asi čtvrt hodinky. Poté vyndejte a co nejdříve snězte, nejlépe totiž chutnají ještě teplé! Nebojte se ale, že se zkazí, pokud na ně nemáte právě chuť, zachovají si svou křupavost i studené. Nebo je před konzumací ještě osmažte na pánvičce, i to je varianta.

Bramborové slupky jako přírodní barvivo

Další možností, jak využít slupky od brambor, je zakrýt jimi šediny. Tato varianta je rychlá, levná, přírodní a nemusíte kvůli ní trávit hodiny u kadeřníka. Slupky fungují jako přírodní barvivo, které jistě oceníte.

Z bramborových slupek si připravte chipsy Zdroj: Profimedia.cz

Zakryjte šediny pomocí bramborových slupek

Slupky vařte půl hodiny ve vodě a následně nechte vývar z nich vychladnout. Následně ho sceďte a vývarem si oplachujte vlasy. Už po několika dnech by se měl dostavit výsledek. Šedivé vlasy samy od sebe ztmavnou.

Na co ještě využít bramborové slupky?

Bramborové slupky jsou skvělým lékem také na popáleniny. Když se vám něco takového stane, okamžitě si na postižené místo položte syrovou bramborovou slupku. Má antibakteriální a hojivé účinky.

Slupky pomůžou i s pigmentovými skvrnami na pokožce. Tmavé fleky umí zesvětlit, když si je budete pravidelně potírat syrovými slupkami od brambor.

