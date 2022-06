Bromélie: Jak ji správně pěstovat, aby kvetla prakticky nepřetržitě

Je krásná a také to o sobě ví. Bromélie je sice původně z pralesa, ale má ambice se stát královnou vašeho obýváku. Dáte jí šanci?

Ne, není skromná. A jak by také mohla být? Příroda jí dala do vínku zajímavý střapatý červený (žlutý nebo růžový) květ, který už na první pohled budí pozornost. Pokud ji pozvete k sobě domů, máte co dělat s květinovou osobností.

Bromelie je sebevědomá rostlinka, která se ve své domovině vyhřívala v korunách tropických stromů. Jaké místo jí dáte v bytě vy? Každopádně žádnou výheň! Bromélie si libuje v polostínu a přímé slunce by ji mohlo spálit. Ale jako správná jižanka očekává, že jí u vás bude teplo. Co to znamená? V létě nic dramatického, ale v zimě byste měli držet stabilní teplotu, která nepřekročí spodní hranici 20 °C

Pozor na zálivku!

Bromelii můžete pěstovat dvěma způsoby. Buďto epifytickým nebo aerofytním způsobem, kdy je drátkem přichycená k mechu či stromové kůře. Samozřejmě můžete rostlinku pěstovat i klasicky – zasazenou v květináči. Pokud se k téhle variantě rozhodnete, měli byste sehnat dobře propustnou hlínu. Vhodnou volbou je mix zeminy s rašelinou, do které je ještě přidaný humus, drcená kůra, perlit nebo hrubozrnný písek. Je to na vás moc složité? Neuděláte chybu, když sáhnete pro substrát přímo pro orchideje.

Hnojení a zalévání

Každá rostlina potřebuje živiny a vitaminy, aby mohla prospívat a růst. A ani bromelie v tom není výjimkou. Pro tuhle tropickou krásku jsou nejvhodnější slabší minerální hnojiva. Přes léto potřebuje přihnojovat zhruba dvakrát do měsíce, v zimě si vystačí s poloviční dávkou. Důležitá je pro bromelii i zálivka. Ta se odvíjí podle toho, jestli je rostlinka v květináči nebo na kůře či mechu. Pro epifitcké bromelie je nejvhodnější formou zálivky mlžení. Rostlina totiž nepřijímá vodu kořeny (jak by se mohlo zdát), ale listy. Podobná situace nastává i u bromélii v květináčích, kde se dává závlaha přímo do středu listové růžice. Občas zkontrolujte, jestli voda v listové růžici nezahnívá a raději výrazný přebytek odlijte!

Rostlina totiž nepřijímá vodu kořeny (jak by se mohlo zdát), ale listy. Zdroj: Profimedia

Jeden květ za život

Bromjélie má jednu zvláštnost – kvete jen jednou za život. Ale nebojte se, leckdy jde o podívanou, ze které se můžete těšit i několik měsíců. Když pak květina odkvete a odumře, většinou ještě „vyhodí“ mladé výhonky, které se stanou plnohodnotnými pokračovateli rodu. Na vás je, abyste pak oddělili dceřiné růžice a zasadili. Za rok vám vykvete další „bromelí generace“!

Bromelii můžete pěstovat epifytickým způsobem, kdy je drátkem přichycená k mechu či stromové kůře. Zdroj: Profimedia

Když nevíte, kterou…

Bromelie získala své jméno po botaniku Olafu Bromelovi. Které druhy bromélií byste měli mít doma a proč?

Tilandsie – roste epifyticky. Živiny a zálivku čerpá přes listy.

Guzmánie – má krásnou pestrou barvu a patří mezi oblíbence. Můžete ji s klidem vysadit na pařez nebo kousek kůry. Jediné, co potřebuje, je občasné rosení.

Cryptanthus Zonatus - existuje v několika barevných odstínech. Je to zajímavá rostlina okrasná listem, kterou si můžete vybrat v několika barevných odstínech. Rostlinka potřebuje vzdušnou vlhkost, proto se hodí do terárií.

