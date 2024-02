Zásadní pravidlo nožů je, že nesmí být tupé. Pokud s tím máte problém, může vám pomoci tato věc, kterou máte všichni v kuchyni. Funguje skvěle a vaše nože budou ostré jako břitva. Podívejte.

Nože hrají v kuchyni naprosto zásadní roli. Bez nich by nebylo možné připravit prakticky žádné jídlo. Ale aby vám dobře sloužily, je zapotřebí, aby byly dostatečně ostré. Tupý nůž je v kuchyni užitečný asi tak, jako kalkulačka na úkol z češtiny. Bohužel je to také přirozená reakce nožů, jelikož jsou denně v doteku s řeznými povrchy. Pokud tedy máte tupý nůž, jak z něj můžete udělat objekt ostrý jako břitva? Není to vůbec tak složité, jak byste si možná mysleli. Odpověď se totiž nachází přímo ve vaší kuchyni.

Video, jak můžete nabrousit nože, si můžete pustit na Youtube kanále Jak v kuchyni:

Klíč k úspěchu

Ne každý smrtelník má tu možnost si nechat profesionálně brousit nože. Tuto techniku používají zásadně kuchaři profesionálové. Pro amatéry je klíčem k úspěchu překvapivě alobal. Alobal je z hliníku, jehož kujná povaha dokáže vytvořit sice provizorní, ale funkční brusný povrch. Navíc je to velice dostupná metoda, protože alobal má ve své domácnosti snad naprosto každý. A pokud ne, najdete ho v každém supermarketu a nestojí moc peněz. Nabrousí vám nože bez speciálního a drahého vybavení, ale musíte si dávat pozor. Je třeba být extra opatrní, jelikož může při broušení alobalem lehce dojít k úrazu.

close info Profimedia zoom_in Možná vás to překvapí, ale když si ustřihnete pás alobalu a několikrát jej přeložíte, můžete si s ním efektivně naostřit nůž.

Na ostří nože

Jak tedy na to? Začněte tím, že odříznete kousek hliníkové fólie a vytvořte z ní vrstvený pás. Ten vyrobíte tak, že odříznutý kus několikrát přeložíte. Nyní máte v ruce nástroj, který vám bude sloužit na ostření. Než začnete brousit, ujistěte se, že čepel vašeho nože je čistá a suchá. Jinak by se vám brousilo velice těžce. Můžete se pustit do ostření. Jednou rukou pevně držte složený proužek hliníkové fólie a druhou rukou dejte nůž proti fólii. Správný úhel by měl být 20 stupňů. Opatrně klouzejte ostřím po fólii a lehkým tlakem. Opakujte tento postup několikrát na obou stranách čepele a střídejte strany, abyste udrželi rovnoměrný okraj. A máte hotovo. Rychlé, efektivní a levné naostření nože.

