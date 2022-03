Jak zabránit zamlžování brýlí pomoci zubní pasty. Znáte tenhle skvělý trik?

Znáte triky na to, jak zbránit zamlžování brýlí, zrcadel a jiných skleněných ploch? Pomůže vám obyčejná pasta na zuby, ale také další obyčejné věci, které máte doma. Vyzkoušejte trik se zubní pastou! Je ohromně jednoduchý.

Proč použít na brýle zubní pastu?

Nosíte-li brýle, pak dobře víte, jak protivné je jejich zamlžení. Mlžení brýlí, ale také jiných skleněných povrchů lze jednoduše zabránit. Není třeba žádných speciálních přípravků, stačí jen použít to, co už máte doma a je toho požehnaně. Přípravky, které vám pomohou od zamlžených brýlí najdete v koupelně i kuchyni. Které to jsou?

Použití zubní pasty na brýle je tak jednoduché

Proti mlžení můžete použít zubní pastu. Stačí jen troška pasty, kterou je potřeba dobře rozetřít po celém skle. Rozhodně potřete vnitřní stranu skla brýlí, ale není důvod, proč nepotřít i vnější stranu. Když jsou skla brýlí celá potřená tenkou vrstvou pasty, perfektně opláchněte brýle pod tekoucí vodou a vytřete do sucha. Mikrofilm bude fungovat několik dní, poté opět zopakujete postup.

Proti mlžení brýlí můžete použít zubní pastu. Zdroj: profimedia.com

Další přípravky proti mlžení brýlí

Stejně tak dobře funguje například pěna na holení nebo jen kapička saponátu na mytí nádobí. Obojího vždy stačí dát jen tolik, aby byla pokryta celá plocha skel. I tyto přípravky je třeba omýt a do sucha vytřít. Fungují stejně dobře na skla automobilu či zrcadla v koupelně. Pamatujte však, že neviditelná vrstva přípravku bude fungovat jen několik dnů.

Připravte sprej proti mlžení brýlí, skel i zrcadel.

Pokud chcete ošetřit větší skleněné plochy, pak si můžete také namíchat vlastní roztok do lahve s manuální pumičkou. Tekutina do spreje proti mlžení brýlí, skel či zrcadel je roztokem vody a octa v poměru 1:1. I octovou vodu je potřeba dobře otřít, zápach vyvětrá a vám zůstane nejen čisté sklo, ale také chráněné proti zamlžení.

