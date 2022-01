Nádherné bydlení z kontejnerů: Nahlédněte do skvostného 3+kk na břehu Bečvy

Dům stojí na břehu řeky Bečvy a je s dispozicí 3+kk. Asi byste ale nehádali, že se skládá z pěti kovových přepravních kontejnerů. Vznikl svépomocí pod rukama stavebníka Marka Popáleného.

Betonové patky nebo desky

Řešení spodní stavby je první velké rozhodnutí, které každý stavebník musí udělat. Zatímco u zděných staveb příliš možností není, kontejnerový dům má na výběr. Můžete zvolit nejlevnější a nejjednodušší usazení na betonové patky, které je ideální pro menší stavby a malé kontejnerové příbytky, jimž se říká tiny house. U větších domů už raději sáhněte po bytelnější variantě betonových pásů anebo zvažte i betonovou desku, ať už s podsklepením, nebo bez něj. Marek Popálený vybral kombinaci betonových patek a jejich vyztužení pásy.

U domu s velkou obytnou plochou a otevřenými prostory není dobré vyztužení zanedbat. Pod velké prostory si klidně i jeden pás přidejte tak, jako je to zde pod obývacím pokojem.

Ať už zvolíte jakýkoli způsob uložení, praktickou věcí je, když mezi přizvednutým dnem kontejnerů a zeminou necháte volný prostor – v našem případě to je 75 cm. Tudy se pak dostanete ke všem rozvodům, elektřině nebo odpadním trubkám, a když nastanou potíže, snadněji je vyřešíte, protože nemusíte nic bourat ani rozkopávat.

Stavba domu zatím bez zateplení a fasády Zdroj: ARCHIV MARKA POPÁLENÉHO

Výběr kontejnerů

Ještě než se kontejnery octnou na zvoleném pozemku a začne pravé dobrodružství s jejich opracováním, je vhodné je pečlivě vybrat. V bazarech s kontejnery se prodávají za ceny od padesáti do sta tisíc korun, záleží na velkosti a opotřebení. Ideální je, když si je můžete osobně prohlédnout a zkontrolovat případná poškození. Myslete i na to, že mohly sloužit pro přepravu chemikálií, které by byly cítit. Pro někoho může být samozřejmě lepší volbou pořídit kontejner nový, kdy má jistotu, že bude ve skvělém stavu. Vyjde to ale dráž.

Pro dopravu a ukládání se většinou volí auto s rukou. K pozemku ovšem musí vést cesta, která je sjízdná i pro těžkou techniku. Autem s pohonem na všechny čtyři projedete kdejakou horskou stezku, naložený náklaďák má ale výrazné limity.

Po uložení se kontejnery svaří k sobě a hrubá stavba je prakticky hotová.

Okna a dveře

Vznikají jednoduše vyřezáním otvorů do stěn kontejneru. Měřte přesně a vždy si řezanou stěnu vyztužte. Jakmile totiž říznete do ocelové struktury, umí se pěkně zkroutit. Po vyřezání otvorů se navaří ocelový rám z jeklu, přes to rám z desky kvůli tepelným mostům a do toho okna na ocelové šrouby.

Zateplení a vytápění

Zateplení je důležitou otázkou a vyplatí se ho nepodcenit. Stavitel zvolil polystyren, a to jak z vnitřní, tak i z vnější strany. Vlastní variantu přizpůsobte teplotním podmínkám regionu. Ptejte se, jaká bývají minima v zimě. A co léto, na kolik stupňů teplota dosahuje? Zatímco kontejnerové stavby jsou univerzální a snadno realizovatelné kdekoli na světě, zateplení je potřeba vždy přizpůsobit povětrnostním podmínkám dané lokality.

I paleta možností vytápění je široká, nabízí se kotel ústředního topení, tepelné čerpadlo, podlahové vytápění. V této variantě jsou instalované moderní infra topné fólie a slouží výborně. Fólie jsou položené v podlaze pod vrstvou anhydridu (hmoty používané v litých podlahách), takže nepřekážejí nikde v prostoru. Dům ohřívají sálavým teplem, a navíc je lze regulovat vzdáleně přes mobil. Nezapomeňte ani na výměnu vzduchu, ta je v kontejnerovém domě důležitá. Marek Popálený zvolil rekuperační jednotku, kde se navíc využívají teploty vycházejícího vzduchu na ohřev vcházejícího.

Obývací pokoj je dostatečně prostorný. Zdroj: ARCHIV MARKA POPÁLENÉHO

Moderní vzhled

Design kontejnerového domu je jednoduchý a moderní. Stavební úřad v tomto případě trval na zakrytí industriálního vzhledu, protože pozemek je v ochranném pásmu městské památkové zóny. Jinak nebylo námitek. Stavebník se dále rozhodl pro terasu v prvním patře, kterou netradičně zakryl předsunutým štítem. Ten dává tomuto domu charakteristický vzhled (konstrukce je dobře vidět na úvodní fotografii). Hrubá stavba svépomocí vyšla asi na 1,8 milionu korun a trvala devět měsíců.

Na omezeném prostoru časopisu se nelze věnovat všem detailům, najdete je proto na webu chcisvujdum.cz. A ač to některým přijde zvláštní, právě proto, že se dům tolik líbí, dávají jeho autoři projekt online k dispozici.

Časopis Receptář Zdroj: Receptář

Zdroj: Časopis Receptář