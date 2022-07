Naše babičky každý rok nakládaly do octa těchto 5 bylin. Věděly proč

Naše babičky (a už i ty jejich) věděly, proč nakládat bylinky do octa. Protože bylinkový ocet je báječně voňavý a získá i na chuti. Kombinuje navíc léčivé účinky bylin, které jsou vesměs vhodné pro podporu trávení, proti nadýmání i pálení žáhy.

Vonný i léčivý bylinkový ocet

Určitě nelze všechny bylinky, a tím pádem ani bylinné octy házet do jednoho pytle. Každý takový ocet je trošku jiný a výjimečný právě tím, která koření a jaký ocet jste použili. Které druhy octa a koření jsou nejlepší?

Než začnete řešit, co všechno vám ocet s bylinkami vyléčí, nezapomeňte, že jede vlastně o přípravu ingredience, kterou byste měli používat do vaření. Bylinami vylepšené octy jsou skvělé především do čerstvých salátů, kde skvěle vyniknou, nebo marinád. Hodí se i na přípravu majonéz a dipů nebo omáček.

Před samotným macerováním bylin si rozmyslete, které koření vám bude nejlépe vyhovovat. I když se octa přidává do pokrmů jen omezené množství, někteří z nás neholdují velmi aromatickým bylinám, třebaže postaví „mrtvého na nohy".

Bylinky předají octu chuť, vůni i léčivé látky. Zdroj: Zolnierek / Shutterstock.com

Příprava bylinkového octa

Příprava bylinkového octa je jednoduchá. Můžete si připravit doma ocet s jakýmikoli bylinami. Nejoblíbenější je použití kopru, libečku, majoránky, rozmarýnu, šalvěje, tymiánu či kmínu. Čerstvé bylinky pokrájejte, sušené rozemněte nebo podrťte.

K přípravě můžete použít jakýkoli ocet, nicméně se používají převážně octy vinné z bílého i červeného vína nebo jablečný ocet. Ve specializovaných prodejnách můžete narazit i na octy rýžové nebo třešňové či obyčejný bílý třtinový ocet.

Vinný nebo jablečný ocet patří u nás k běžným a nejdete je v každém větším obchodě. Dobře se hodí také pro přípravu bylinných octů a pro tyto potřeby je stačí jen zahřát. Do láhve, kam jste už nasypali přichystané bylinky, koření a další ingredience, nalijte mírně ohřátý ocet a nechejte stát na tmavém místě a občas protřepejte.

Po dvou až třech týdnech sceďte přes jemné sítko nebo plátýnko. Octem naplňte menší sklenice a dobře uzavřete. Chcete-li, můžete nechat uvnitř snítku bylinky, a hlavně nezapomeňte sklenice dobře popsat, aby nedošlo k záměně. Po otevření lze ocet používat několik týdnů, obvykle vydrží i déle. Skladovaný a neotevřený je použitelný ocet celý rok. Podle použitých ingrediencí se hodí ke konkrétním pokrmům.

Do octa můžete naložit sušené i čerstvé bylinky. Zdroj: Gts / Shutterstock

Jaké bylinky nakládat do octa?

Chcete-li se inspirovat oblíbenými kombinacemi, které jsou pro nás exotičtější, pak zkuste například tyto:

estragon s celými stroužky česneku v bílém vinném octu

kopr s červenými papričkami v červeném vinném octu

petrželka, rozmarýn, šalvěj a tymián v třešňovém octu

levandule v jablečném octu

meduňka, citronová tráva a aloisie citronová v octu ze šampaňského

U nás byl nejoblíbenější ocet s tymiánem, který je dobře známou léčivkou, tzv. antibiotikem pro chudé. Ocet s koprem je jedním z nejběžnějších. Výborně se hodí do koprové omáčky či polévky na okyselení a zároveň podporuje trávení i ozdravení močových cest. Pro milovníky pikantních pokrmů se připravoval ocet s česnekem, cibulí a feferonkami či pepřem. Oblíbeným byl také rozmarýnový či estragonový ocet.

Extra tip

Do octa je možné také podrtit česnek nebo nastrouhat cibuli či křen. Bylinky v octu lze také kombinovat s feferonkou nebo čerstvě drceným pepřem.