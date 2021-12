Bylinky, co jdou pěstovat v zimě: Kompletní přehled všech, co se vyplatí mít

Patříte mezi milovníky čerstvých bylinek? Nevzdávejte se jich ani teď v zimě. Obohatí vaše lahodné pokrmy a dodají jim tu správnou dávku vitamínů. Vsaďte na bylinky, které lze pěstovat i doma v kuchyni.

Koho by netěšila během zimního období čerstvá pažitka do polévky či bazalka do salátů a těstovin? Určitě každého, kdo má mlsný jazýček! Bylinky se totiž dají snadno pěstovat i doma v květináči. Teď v zimě je seženete v obchodech, pokud však preferujete vlastní rostlinky, je třeba na to myslet už v sezóně a vypěstovat si vlastní bylinky včas ze semínek.

Co potřebují doma pěstované bylinky

Dopřejte jim zcela určitě dostatek světla. Nejlépe je bylinkám na okenním parapetu. Důležité je, aby měly vhodný truhlík nebo květník. Lepší než plastové nádoby jsou klasické hliněné květináče, které dýchají a bylinky v nich i lépe vypadají. Potřebovat budete také odpovídající substrát. Použít můžete koupený nebo si připravit vlastní tak, že smícháte zeminu, kompost a písek v poměru od každého jeden díl.

Teplota pro růst jim postačí v rozmezí patnácti až dvaceti stupňů, a pokud v noci méně topíte, neměly by noční teploty klesnout pod deset stupňů. A co zálivka? Rostlinky ocení vlažnou vodu hned po ránu, občas je místo zálivky můžete i porosit. Přihnojovat bylinky nemusíte, protože jim živiny z půdy postačí až do jara, kdy některé z nich můžete přemístit na zahradu do volné půdy.

Bazalka

Milujete středomořskou kuchyni? Bazalku je snadné vypěstovat ze semínek! Připravte si truhlík nebo květináč a do více než tří čtvrtin ho vyplňte substrátem. Následně vysejte semínka. Jsou velmi drobná a do jednoho květníku jich postačí vložit nanejvýš deset. Opatrně je zahrňte slabou vrstvou zeminy, zavlažte a nechte klíčit. Až budou mít rostliny čtyři až šest lístků, oparně je přesaďte do většího samostatného květníku, aby se mohly rozrůst. Asi za tři až čtyři týdny můžete pomalu sklízet první listy. Z této bylinky si lze vytvořit celou minizahrádku, protože kromě bazalky pravé existuje i citronová, červená nebo janovská.

Pažitka

Jedna z nejoblíbenějších a nejpoužívanějších bylinek, která v české kuchyni nesmí chybět. A naštěstí je i poměrně nenáročná. Stačí, když dáte na dno květníku pár kamínků a zasypete je zeminou. Poté vložte semínka, přikryjte je asi 3 centimetry další zeminy a mírně zalévejte. Nezapomeňte květník postavit na světlé a teplé místo. Ze semínek si na sklizeň počkáte asi čtyři měsíce. Můžete si však zasadit rovnou sazeničku, kterou jednoduše vsadíte do květináče. Brzy se vám objeví zelené výhonky.

Petrželka kudrnka

Další bylinka, která by neměla chybět v žádné domácnosti. Roste o dost pomaleji než třeba bazalka a sklízet ji budete za více než tři měsíce. Za voňavou nať to ale stojí. Semínka vysejte obdobně jako u bazalky. Kadeřavá petrželka je má o něco větší a do jednoho květináče jich dejte maximálně pět. Až rostlina vyraší a bude dostatečně velká, vysaďte ji do samostatné nádoby. Vyžaduje hodně vody, ale půda by neměla být nikdy přemokřená. Než vyroste, můžete si nať zatím vypěstovat z horního odřezku kořenové petržele. Dejte jej ho do misky, zalijte vlažnou vodou a nechte ho obrašit novými lístky. Následně ji přesaďte do květníku se zeminou a pravidelně zastříhávejte.

Meduňka

Jste milovníkem čajů? Pěstujte i meduňku. Oproti ostatním bylinkám potřebuje větší květináč, protože se rychle rozrůstá. Listy meduňky mají velmi široké využití. Přidat je můžete do koláčů, sladkých krémů, ozdobit s nimi sladké pochoutky či si z nich připravit uklidňující čaj, který s trochou medu chutná opravdu dokonale. Když si její listy usušíte, můžete si je svázat do plátěného sáčku a dát si ho na noční stolek k posteli. Meduňka totiž nejen báječně uklidňuje, ale její silice skvěle uvolňují dýchací cesty.

Máta

Další úžasná bylinka, kterou využijete k výrobě čaje, při vaření i pečení. Pěstovat ji není vůbec těžké, protože se velmi rychle rozrůstá. Jen byste jí měli dopřát dostatek vody a nedávat ji blízko k topení.

Tymián

Úžasná středomořská voňavá bylinka, která se velice hodí do těžších pokrmů připravovaných právě v zimě. Semínka zasaďte podobně jako výše zmíněné rostliny. Tymián jen nevyžaduje zdaleka tolik vody jako třeba máta nebo bazalka.

Rozmarýn

Aromatická bylinka, která udělá spousty parády ve vaší kuchyni už svým vzhledem. Její specifikum je v tom, že v čím teplejší místnosti je, tím více vody bude potřebovat. Tudíž zalévání rozmarýnu přizpůsobte teplotě, ve které ji budete mít umístěnou. Ale pozor na přelití, přílišná vlhkost rozmarýnu dobře neudělá.

