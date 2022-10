Proč si dříve hospodyně dělaly bylinkové věnce. Až to zjistíte, uděláte to taky

Ozdobný věnec nemusí zdobit jen vchodové dveře do domu. Naše babičky si s ním dekorovaly kuchyně a záměrně k jeho výrobě používaly všechny možné voňavé bylinky. Zkuste to také!

Posledních několik let se už i na našich dveřích objevují ozdobné věnce, které jsou nejen příjemným dekoračním prvkem, ale už v historii měly i symbolický význam. Většinou se jednalo o ochranný prvek, který měl rodinu chránit před zlými silami a neštěstím.

Víte však, že kdysi si hospodyně dělaly i věnce, které měly v kuchyni, a to účelně?! Pokud ještě sklízíte ze zahrady bylinky, zkuste je použít tak, jak to dělaly naše babičky.

Proč bylinkový věnec?

Místo sezónního dekoračního věnce si můžete připravit takový, který je i praktický a stejně tak krásný. A navíc vám dlouhodobě provoní celou místnost a budete mít po ruce své oblíbené bylinky k vaření po celý rok. Nejprve čerstvé, později suché, ale vždy plné vůně a esteticky zajímavé.

Oblíbenými bylinami jsou máta, šalvěj, saturejka, oregano, meduňka, tymián i rozmarýn. Zdroj: Shutterstock

Které bylinky použít

Zde máte naprosto volnou ruku, takže se nekladou žádné meze nejen vaší fantazii, ale i možnostem a potřebám. Věnec lze vyrobit z jedné bylinky, ale zajímavější je vždycky mix. Oblíbenými bylinami jsou máta, šalvěj, saturejka, oregano, meduňka, tymián i rozmarýn. Můžete si vyrobit i tematický věnec, kde zkombinujte bylinky na konkrétní jídla. Třeba do omáček, polévek či na maso.

Odekorujte věnec barvami

A pokud nechcete mít věnec jen zelený, neváhejte sáhnout i po plodech šípku, jeřabin či mochyně, které je rozsvítí barvami. Stejně tak můžete k dozdobení požít květy sušených pivoněk, růží nebo levandule.

Jak na výrobu věnce

Nejprve si připravte čisté čerstvé bylinky, které by měly mít stonky dlouhé alespoň 20 cm, bude se vám s nimi lépe pracovat. Otrhejte vždy spodní listy a vždy tak 5 až 6 rostlin k sobě spojte drátkem. Takto připravené bylinky začněte postupně omotávat kolem základního korpusu. Vždy je pevně přichyťte, aby se později neuvolňovaly, protože budou časem vysychat.

Důkladně jednotlivé svazky překrývejte dalšími, věnec tak bude mnohem bohatší. Nakonec můžete přidat bylinkové větvičky a použít je k dekoraci, je možné z nich vyrobit zajímavé tvary a ozdoby. Stejně tak použijte barevné rostliny či plody. Pak už jen vyrobte dostatečně pevné poutko a věnec si můžete zavěsit.

Nejprve si připravte čisté čerstvé bylinky, které by měly mít stonky dlouhé alespoň 20 cm, bude se vám s nimi lépe pracovat. Zdroj: shutterstock.com

Věnec je možné i vysušit

Pokud věnců vyrobíte víc, můžete si je uskladnit a využít je například jako příjemně voňavý dárek. Vložte hotový bylinkový věnec do čisté krabice a nechte ho na tmavém a suchém místě několik dní pozvolna vysychat. Občas jej zkontrolujte a odstřihněte přečnívající konce, které budou oschlé a narušovaly by celkový tvar věnce. V případě, že by se v některých částech vysycháním objevila prázdná místa, doplňte je čerstvými bylinami.

