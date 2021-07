Bylinky ze supermarketu: Jak se o ně starat, aby vám vydržely napořád?

Bylinky z obchodu jsou určené k rychlé spotřebě, ale můžete se pokusit o jejich záchranu i doma. Chcete to vyzkoušet? Máme pro vás několik tipů, jak se postarat o bylinky ze supermarketu, aby se rozrostly a těšily vás i několik let.

Bylinky jsou voňavé i chutné

Čerstvé bylinky do salátu, marinád nebo nápojů jsou nepřekonatelné. Pokud nemáte vlastní záhon nebo zahradu, kde se jim daří, můžete si je koupit v každém zahradnictví, ale také během běžného nákupu v supermarketu. Vidina čerstvého i voňavého koření nás zláká, abychom si levné bylinky pořídili, protože jsou prostě po ruce. Když pak přijdeme domů, je nám líto je jen otrhat a vyhodit. Většina pokusů o záchranu končí uhynutím rostliny. Proč se rostlinám nedaří a na co myslet, když je chceme pěstovat déle než pár dnů či týdnů?

Bylinky jsou voňavé i chutné a v kuchyni nepostradatelné. Zdroj: Julia Sudnitskaya / Shutterstock.com

Bylinky ze supermarketu jsou jiné

Rostlinky, které jste koupili v supermarketu, nejsou ty stejné bylinky, které se můžete pořídit v zahradnictví nebo vypěstovat ze semen doma nebo na zahradě. Tedy samozřejmě, jde o stejné rostliny, ale jinak vypěstované.

A v tom to právě vězí. Jsou vypěstované rychle a určené ke stejně rychlé spotřebě. Většina z nich vyrostla pod umělým světlem, některé hydroponicky, v malých kontejnerech, často sesazené dohromady, aby vypadaly zdravěji a bohatěji. Pokud se chcete skutečně pokusit o jejich pěstění, budete potřebovat toto všechno:

větší květináč, který je perforovaný a voda z něj může dobře odtékat

pokud chcete misku, tak jen velmi mělkou

dále si přichystejte novou zeminu

ideálně i pár kousků rozbitých květináčů nebo kamínky, které použijete jako drenáž na dno nádoby, do které budete přesazovat

Mise o záchranu začíná už v supermarketu

Už při nákupu v supermarketu si rostlinu dobře prohlédněte. Hledáte takovou, která vypadá co nejzdravěji. Je zelená, má mnoho listů a také se podívejte, zdali je jen jedna, nebo jsou byliny k sobě sesazené do jednoho kontejneru. Více rostlin je vhodné rozsadit a dopřát jim dostatek živin, každé zvlášť.

Na co myslet při přesazování bylinek

Po příchodu ze supermarketu vaši bylinu postavte klidně do dřezu nebo do vany, zalijte ji, ale vodu nechte odtéct. Po zalití by se vám s mokrým balem hůř pracovalo, takže klidně počkejte do dalšího dne. Až budete přesazovat, uvidíte, jak moc je kořenový bal prorostlý, a že bylina de facto nemá žádnou zeminu. Tím pádem by nebyla schopná přežít tak, jak je. Pokud vůbec nemá zeminu, znamená to, že byla pěstována hydroponicky. Po přesazení bylinku zalijte, vodu nechte úplně odtéci a umístěte ji na místo, kde bude mít dostatek světla, ale ne na přímé slunce.

Bylinkám se bude dobře dařit na slunném místě, ale ne hned po přesazení. Zdroj: mama_mia / Shutterstock.com

Na bylinku ze supermarketu se musí opatrně

Obecně lze říci, že bylinky rostou dobře na slunném místě, s dobře propustnou zeminou. Často pocházejí ze středomoří, ale i ty domácí potkáte na svazích a kamenitých stráních. V takových místech nemají mnoho vláhy, ale hodně slunce, a to je důležité i u pěstování bylin ze supermarketu.

Bylinky, kromě máty, nepotřebují mít zeminu stále vlhkou. Ale! Doposud byly pěstovány mimo sluneční paprsky a patrně také v neustálé regulované vlhkosti. Vaše bylina bude velmi slunné stanoviště a prosychající zeminu také potřebovat, ale až za nějakou dobu.

Na začátek jí dopřejte dostatek světla a i velmi mírnou, ale častou zálivku. Třeba i každý druhý den. Mějte ale na paměti, že nesmí stát ve vodě. Přebytečná zálivka musí vždy odtékat, když ne úplně, tak do velmi mělké misky. Rostlinám se vždy daří lépe venku. Pokud se vám podařilo rostlinu držet při životě alespoň dva týdny, najděte jí místo na balkoně nebo terase.

Také nezapomeňte začít přihnojovat.