Vyhazujete sáčky od čaje? Děláte velkou chybu! Podívejte se

Děláváte si každé ráno horký čaj s medem a citronem? Nevyhazujte použité sáčky rovnou do koše. Mají tolik senzačních využití nejen v domácnosti, ale i pro vaši krásu a zdraví! Nebudete věřit vlastním očím, co všechno s nimi můžete úspěšně dokázat. Je to až neskutečné!

I když už si neuděláte znovu čaj z jednou vylouhovaného sáčku, není důvod ho ihned vyhodit, především ty od zeleného nebo černého čaje. Tento malý pomocníček je do domácnosti jako stavěný! Díky jeho úžasným vlastnostem dokáže odstranit spoustu neduhů, aniž byste museli vynaložit přílišné úsilí. Vyzkoušejte, co všechno dokáže použitý čajový sáček. 6 skvělých tipů, jak použitý čajový sáček využít, můžete zjistit z tohoto videa: Pohlcovač všech zápachů Jednou z vlastností čaje je absorbování zápachů. Použité sáčky jsou proto vhodné jak do lednice, tak ke kočkolitu. Velkou službu vám prokáže rovněž při mytí rukou. Pokud totiž budete vařit s česnekem, cibulí nebo rybami, čajový sáček vás snadno zbaví nepříjemného zápachu z rukou. Přírodní hnojivo rostlin Proč vyhazovat něco, za co běžně utratíte spoustu peněz? Použitý čajový sáček je díky dusíku, který obsahuje, opravdu výborným hnojivem pro rostliny. Zahrabejte, dle velikosti květináče, několik použitých čajových sáčku těsně pod povrch substrátu. Během běžné zálivky se tak budou do půdy uvolňovat živiny, které si rostlina s radostí převezme. Čajové sáčky nechte v květináči týden a poté je vyhoďte. Sbírejte použité čajové sáčky a využívejte je dál v domácnosti. Zdroj: Shutterstock Dokonale čistá okna Umýt okna dá velkou práci. Jistě nikdo nechce, aby ve výsledku byla mastná či šmouhatá. Připravte si roztok z použitých čajových sáčků, který okna i zrcadla vyleští a rozzáří. Použité pytlíčky nechte znovu vyvařit. Počkejte, dokud roztok nevychladne, přelijte jej do postřikovače a nastříkejte na skla. Mikrotenovou utěrkou setřete dosucha. Čajová lázeň nohou Po těžkém dnu, kdy jste stáli pořád na nohách, si dopřejte horkou lázeň s čajovými sáčky. Zklidní pokožku a uleví od bolesti chodidel, ale také zbaví nohy zápachu a tvrdé kůže. Na litr horké vody použijte 5 čajových sáčků. Po 15 minutách louhování ponořte nohy do vody a relaxujte přibližně půl hodiny. Poté je usušte ručníkem, promažte výživným krémem a oblečte si teplé ponožky. Tmavé kruhy pod očima dokáže zamaskovat teplý čajový sáček. Zdroj: profimedia.cz Krásné a zdravé vlasy Připadají vám vaše vlasy zplihlé a poškozené? Pokud máte tmavší vlasy, vyzkoušejte čajový odvar, který jim opět dodá lesk! Pro plavovlásky je naopak vhodný odvar z heřmánkového čaje. Postup přípravy odvaru je stejný, jako již popsaný odvar na lázeň nohou. Během louhování si vlasy umyjte běžným způsobem a poté je přelijte čajovým odvarem. Z vyživených a zdravých vlasů budete přímo nadšeni! Čtěte také: Tyto čaje rozhodně nepijte před spaním. Nezamhouříte oka Čtěte také: Kávovou sedlinu nevyhazujte: Velký přehled, jak lze lógr využít doma i v zahradě Zdroje: ahmadtea.cz, blog.mall.cz, prozeny.blesk.cz