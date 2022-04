Proč použité čajové sáčky vložit dozadu do lednice? Je to skvělý trik

Vyhazujete použité čajové sáčky okamžitě po vylouhování čaje do koše? Zadržte! Mohou vám totiž v domácnosti ještě prospět, a to velmi zajímavým a jednoduchým způsobem. Pokud se vám z lednice občas line nepříjemný zápach, zbaví vás ho, a dokonce fungují i jako báječná prevence.

Čaj je hned po vodě nejkonzumovanějším nápojem světa. Většina z nás upřednostňuje sáčkovou verzi, která je nenáročná na použití. Nemusíte již nic cedit a vybírat z hrnku použité čajové lístky. Čajové sáčky pak můžete využít k mnoha domácím vychytávkám. Jednou z nic je kvalitní odstranění zápachů z potravin, a to s výborným efektem.

Čistá a svěží lednice je základ

Ve chvíli, kdy pootevřete dvířka lednice a line se na vás nepříjemný zápach, většinou každému z nás zmizí úsměv ze tváře a přestane mít chuť k jídlu. Možná je to tím, že necháváte na policích nezakryté potraviny. Máme však pro vás skvělou zprávu, protože se zápachu můžete dokonale zbavit. Dokonce se nemusíte bát žádné kontaminace potravin, protože jde o zcela přírodní metodu. Trik s čajovým sáčkem je totiž zaručený hit.

Než dáte čajové sáčky do lednice, měly by být dokonale suché, aby se do nich nedostala plíseň. Zdroj: shutterstock.com

Už žádné pachy

Čajové sáčky umí velice dobře pohlcovat nepříjemné pachy, které se občas vyskytují v každé domácnosti. Může jít o odér po zpracován česneku či ryb, nelibý zápach z lednice nebo odpadkového koše. A právě s tím se můžete spolehnout na čajové sáčky, protože mají neutralizující efekt. Vložte je do misky nebo skleničky a dejte je do inkriminovaných míst.

Bonus navíc

Čeká vás i další příjemný efekt! Čaj má antimikrobiální vlastnosti, které bojují proti potenciálně patogenním zárodkům a bakteriím. Prostě příjemné se spojí s užitečným.

Jen dokonale suché sáčky

Než dáte čajové sáčky do lednice, měly by být dokonale suché, aby se do nich nedostala plíseň. Nezapomínejte je pravidelně obměňovat, lednice se vám za to odmění příjemnou vůní. Jakmile čaj vylouhujete, nechte sáček dostatečně odkapat a vychladnout. Nechte jej pozvolna v teple vyschnout a pak je připraven na cestu do lednice, nebo i k odpadkovému koši. Veškerou činnost udělá za vás a věřte, že to perfektně umí i se silně aromatickými potravinami, jako jsou například kysané zelí či ryby.

Čajové sáčky podpořte toaletním papírem

Že to už je moc?! Omyl, jen další užitečný trik pro vás. Protože právě toaletní papír má měkkou a porézní strukturu, velice dobře absorbuje vlhkost a nepříjemné pachy. Vložte jednu celou roli do lednice a po pár dnech uvidíte výsledek. Papír bude provlhlý, ale zadní stěna bude naprosto suchá. Určitě si všimnete i příjemného odéru a například nezvlhlé zeleniny. Toaletní papír můžete v lednici postavit nejen na poličku, ale i do šuplíku. Dbejte i na včasnou výměnu ve chvíli, kdy bude rolička zcela nasáklá vodou.

Využijte krabičky a plátýnka

Některé potraviny se před uložením do lednice běžně doporučují zabalit, aby vydržely déle čerstvé. Využijte potravinové krabičky pro sýry. Na uzeniny se zas hodí prodyšné látky.

Nakonec vyhoďte čajové sáčky na kompost. Zdroj: shutterstock.com

Sáčky jsou k nezaplacení

Nejenže čajové sáčky pohlcují pachy, ale dokonce odpuzují i obtížný hmyz. Velice se vám hodí i ve chvíli, kdy jste se dostatečně nevyspali, protože zklidní vaše kruhy pod očima. Použitý čajový sáček také zlepší chuť rýže, pokud ho přihodíte do vody, ve které ji vaříte. A nakonec ho vyhoďte na kompost, kde vám ještě udělá také dobrou službu.

