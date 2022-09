Co se stane, když dáte celer do sáčku s chlebem. Výsledek je fantastický

Chleba je jednou z nejčastěji konzumovaných potravin, která se hodí téměř ke všemu. Pokud ho chcete doma udržet co nejdéle čerstvý, vyzkoušejte pár vychytávek, které prodlouží jeho trvanlivost. Víte, že vám v tom může pomoci například celer? Možná vás to překvapí, ale funguje to perfektně.

Chleba a ostatní druhy pečiva patří mezi nejčastěji nakupované a zároveň i konzumované potraviny. Ovšem udržet je po delší dobu v poživatelné kondici je někdy jak se říká „prekérka“. Pro uchování čerstvosti chleba je zásadní vhodné skladování. A věřte, že když použijete některý z osvědčených způsobů, budete si moci i po týdnu na pečivu pochutnat.

Pár rad na začátek

Pokud chcete, aby vám chleba vydržel doma čerstvý co nejdéle, snažte se zabránit jeho kontaktu s choroboplodnými zárodky bakterií a plísní. Pečivo byste měli brát vždy do umytých rukou a krájet ho zásadně absolutně čistým nožem či kráječem. Nekupujte zbytečně pečivo z předmražených polotovarů, které dopékají v obchodech, má totiž větší sklony ke zkažení. Přednost dejte vždy celému bochníku a není od věci vyhnout se i krájení ve společných kráječích v supermarketech, kde se zvyšuje riziko nákazy nepříjemnými sporami.

Nejlepší je vždycky domácí chléb

Není nad to, když si pečivo pečete doma sami. Vždy víte, jak kvalitní a čerstvé ingredience jste použili a od toho se samozřejmě odvíjí i jeho delší trvanlivost. A ze všeho nejlepší je, když si sami vyrobíte i kvásek.

Jak dlouho vydrží chléb čerstvý

Podle odborníků na potraviny vydrží chleba opravdu čerstvý asi tak 14 hodin od upečení. Neznamená to však, že už poté by byl nepoživatelný. Pouze postupně přichází o své nejlepší přednosti jako je křupavá kůrka, která postupně tvrdne a osychá a měkká střída tuhne a ztrácí vláčnost. Když se však naučíte chleba správně skladovat, budete si na něm moci pochutnat ještě několik dní.

Častým nepřítelem jsou plísně

Plísně potřebují ke svému životu vzdušnou vlhkost alespoň 80 %. Abyste jim nedali příležitost, je nutné chléb skladovat v suchu. Ve chvíli, kdy se vám na chlebu objeví plíseň, je už na zachraňování pozdě. Přestože byste se jeho konzumací neotrávili, snadno byste si zavařili na střevní potíže a trávicí systém by také nejásal. Ve chvíli, kdy se na povrchu chleba objeví známky plísně, neznamená to, že je potravina napadená i uvnitř. Plíseň se totiž rozšiřuje z horních vrstev a postupně prorůstá do střídy. V každém ohledu je lepší této situaci předcházet a být tak o krok napřed. Jak tedy chléb bezpečně skladovat?

Stará dobrá utěrka

Metodu s utěrkou rády využívaly už naše babičky. Ještě lehce teplý bochník zabalte do čisté, nejlépe vyžehlené, utěrky, chleba si uchová svou vláčnost a křupavost. Bude tak moci dýchat a nevystavíte ho tak nebezpečným zárodkům plísní. Zabalený bochník uchovávejte v naprosto čistém chlebníku při teplotě mezi 20 a 25 °C. Asi tak po třech dnech vyměňte utěrku za novou. Nezapomeňte také občas chlebník vytřít octovou vodou.

Vhodný je i papírový sáček

Stejně tak můžete použít papírový sáček, nejlépe perforovaný, abyste zajistili dostatečné proudění vzduchu. A samozřejmě následuje uložení v chlebníku. Takto skladovaný chléb by vám měl vydržet 3 až 4 dny.

Záhadným, avšak prvotřídním pomocníkem je celer

Že jste to ještě neslyšeli?! Tak to vyzkoušejte, protože to opravdu funguje. Celer totiž není jen zdravá a chutná zelenina, ale jedná se také o perfektní konzervant, čehož ve svém oboru často využívají profesionální kuchaři. V případě chleba celer svou vlhkostí zabraňuje jeho vysychání a je skvělou prevencí proti mnoha druhům plísní. Jak těchto vlastností efektivně využít? Je nutné chleba společně s celerem vložit do vzduchotěsného sáčku nebo do chlebníku. Celer začne postupně uvolňovat svou vlhkost a bude tak napomáhat delšímu stavu čerstvosti. Podobným způsobem můžete využít i plátky jablka nebo syrových brambor.

Koukněte na video, jsou tam i další vychytávky:

