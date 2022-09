Proč si hospodyně po vaření potíraly ruce celerem: Trik, který už jsme zapomněli

Triků, fígů a zlepšováků není nikdy dost. Víte, proč si potírat ruce celerem nebo kašičkou ze soli? Ženy v domácnosti si dříve uměly poradit s mnoha drobnými problémy, které my už neznáme, ale čas od času se hodí připomenout si je.

Zdroj: cs.birmiss.com, www.rady-kutilum.com, 5555 rad pro šikovné hospodyňky, Jiří Bílek, ISBN 978-80-7388-641-7

Fígly i kuriozity z dob našich babiček

Dobrá rada nad zlato! S radami a svědčenými fígly našich babiček se roztrhl pytel a není se čemu divit. Mnohé z těchto léty prověřených vychytávek se pozapomnělo a samozřejmě se najdou i kuriozity, nad kterými jen kroutíme hlavou. Jak na to lidé vůbec přišli? Nezbývá než si přiznat, že nejsme nejchytřejší na světě a že i generace před námi věděly své a stále se je co učit. Proč ne, když to funguje!

Naše babičky věděly někdy víc než my. Co jsme už zapomněli? Zdroj: profimedia

Proč potírat ruce celerem?

A co je to tedy za radu s celerem? Představte si, že plátkem celeru si hospodyně potíraly ruce, aby je zbavily pronikavého aroma! Česnek, rybina, játra, pálivé papriky tyto všechny potraviny zanechávají na našich rukou aroma, které nepatří mezi oblíbené francouzské vůně, a proto se jich toužíme rozhodně zbavit.

Nejen my, ale i kuchaři a kuchařky v minulosti bojovali se stejným odérem a zbavovali se ho různě. Trik s celerem fungoval prý na agresivní vůni česneku, stejně jako hořčičný prášek s troškou vody, který se promnul mezi prsty a opláchnul. Pach prý také likviduje máčení rukou v citrusové šťávě nebo octu. Používala se také soda nebo mletá káva k drhnutí rukou.

Česnekového aroma se můžete zbavit pomocí celeru. Zdroj: Profimedia

Jak zbavit ruce zápachu z potravin?

Pokud vám zapáchají ruce po rybině, promněte si před mytím ruce kašičkou ze soli a vody. Ruce umyjte ve slané vodě nebo do vody přidejte trošku peroxidu vodíku, který se jinak používá k dezinfekci.

Páchnou vaše ruce rybinou? Zdroj: Profimedia

Palčivý problém po papričkách

Zbavit ruce pálivosti z papriček není otázkou zápachu, ale jak jistě všichni dobře víte, co nepálí na prstech dokáže rozpoutat učiněný oheň na jiných částech těla. Na místa, kterých jste se již dotknuli můžete vyzkoušet třezalkový olej nebo rozkrojenou okurku.

Ruce vydrhněte vodu s mýdlem, po osušení je natřete rostlinným olejem a ten po pár minutách opláchněte alkoholem a znova umyjte.

Jiné doporučení spočívá v umytí rukou pomocí kuchyňské soli. Kašičku ze soli a vody vemněte do pokožky a nechejte 10 minut působit. Sůl z rukou smyjte napřed mlékem a až potom umyjte ruce vodou s mýdlem. Po důkladném omytí se doporučuje také použití hydratačního krému na ruce.