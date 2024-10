Mysleli jste si, že březnové zdražení dálniční známky po dlouhých 12 letech bude na nějaký čas poslední? Omyl. Už od ledna 2025 nás čeká další navýšení cen, které zasáhne všechny, kdo využívají české dálnice. Ať už si pořizujete roční, měsíční nebo desetidenní známku, připravte se na vyšší částky.

Rok 2025 přinese řidičům na českých dálnicích výrazné změny v podobě vyšších cen dálničních známek. Od ledna se ceny zvýší, a to v rámci roční, měsíční i desetidenní varianty. Roční dálniční známka bude stát 2 440 korun, tedy o 140 korun více oproti současné ceně.

Měsíční známka se zdraží na 460 korun a desetidenní, často využívaná při krátkých cestách nebo dovolených, vyjde nově na 290 korun. Jednodenní známka podraží o 10 Kč na 210 Kč. Zdražení reflektuje rostoucí náklady na údržbu a rozvoj silniční infrastruktury, která potřebuje pravidelné investice nejen kvůli údržbě, ale také kvůli rozšíření a modernizaci.

close info Ministerstvo dopravy / Ministerstvo dopravy zoom_in Srovnání výše dálničních poplatků od března 2024 a od ledna 2025

Peníze budou investovány do výstavby a oprav

V roce 2024 by se mělo podle informací Ministerstva dopravy dokončit více než sto kilometrů nových dálnic. Toto opatření by mělo výrazně zlepšit plynulost provozu, především na vytížených tazích. Investice do modernizace jsou nezbytné také kvůli rostoucímu počtu vozidel na silnicích a potřebě udržet české dálnice konkurenceschopné ve srovnání se zbytkem Evropy.

Kromě rozšiřování dálniční sítě se plánuje také zlepšení stavu těch úseků, kde opravy probíhají pomalu nebo jsou odkládány. Kritici často poukazují na zanedbané části dálnic, a v souvislosti s rostoucími cenami se tak objevují obavy a otázky ohledně efektivity těchto investic.

Řidiči doufají, že s vyššími poplatky přijde i lepší kvalita a rychlejší údržba. Vláda tvrdí, že bez zdražení by nebylo možné provádět potřebné opravy a že veškeré vybrané peníze jdou zpět do rozvoje infrastruktury.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Zdražení reflektuje rostoucí náklady na údržbu a rozvoj silniční infrastruktury.

Jedním z návrhů do budoucna je zavedení elektronického mýta, které by mohlo nahradit tradiční dálniční známky. Tento systém by umožňoval spravedlivější výběr poplatků, protože by řidiči platili pouze za skutečně ujeté kilometry na dálnicích, nikoli paušální částky za celý rok nebo měsíc.

Elektronické mýto je již zavedené v několika evropských zemích a Česko zvažuje jeho přijetí jako modernější a efektivnější způsob správy dálniční infrastruktury. Tento krok by mohl snížit administrativní náklady a zvýšit transparentnost výběru poplatků.

Od kdy platí nové ceny?

Řidiči musí připravit na zdražení, které přichází už v lednu 2025. Navzdory tomu, že jde o poměrně výrazný nárůst, ministerstvo dopravy ujišťuje, že je nezbytné pro zajištění kvalitní dálniční sítě.

Česká dálniční síť dnes měří přibližně 1 340 kilometrů, z toho 226 kilometrů nevyžaduje dálniční poplatek. Každý rok přibývají nové úseky. V roce 2022 to bylo 21,2 kilometrů a rok 2023 přinesl dalších 15,4 kilometrů.

Plány pro rok 2024 jsou ambicióznější, očekává se dokončení více než 100 kilometrů nových dálnic. Část těchto nových úseků bude zahrnuta v sazbě pro rok 2025, zbytek se promítne do cen až v roce 2026, jakmile budou uvedeny do provozu.

