Košík hub i za desetitisíce. Kolik dostanete ve výkupně za houby a za jaké druhy

Houby stále rostou! Pokud už máte doma slušnou zásobu hub a stále se nemůžete ubránit jejich sběru, využijte je k příjemnému přivýdělku. Jejich cena je vysoká a můžete si tak přijít k poměrně slušným penězům. Navštivte místo, kde nabízejí jejich výkup a své úlovky výhodně prodejte.

Pokud se nemůžete rozloučit s houbařským „koníčkem“ a stále vás to láká do lesa s košíkem, zkuste své vášně prakticky využít. V současné době se hodí do rodinného rozpočtu každá koruna, a navíc si u toho příjemně vyvětráte hlavu v lese. Měli byste však dodržet pár pravidel, bez nichž to prostě nejde.

Vykupují se jen zdravé a kvalitní houby

Jestliže se rozhodnete sbírat houby k výkupu, měli byste vybírat jen houby v prvotřídní kvalitě. Samozřejmostí je dávat do koše jen houby, které dokonale znáte. Výkupny nabízejí za houby poměrně velké částky, vyžadují však dokonalou jakost.

Houby, které chcete nabídnout ve výkupně, by měly být absolutně čisté, tedy bez kamínků, hlíny, jehličí, listů, slimáků, červů nebo plísní. Zdroj: shutterstock.com

Jaké houby se vykupují

Houby, které chcete nabídnout k odprodeji, by měly být absolutně čisté, tedy bez kamínků, hlíny, jehličí, listů, slimáků anebo plísní. Stejně tak nesmí být červivé, a proto se nejčastěji houby vykupují rozkrojené, aby bylo vidět plodnici i uvnitř. Každý nasbíraný kus proto vždy pečlivě zkontrolujte.

Nabízejte houby co nejčerstvější

Do výkupny se s houbami vydejte co nejdříve po sběru. Doma byste neměli mít houby déle než 12 hodin. V případě, že to není možné, dejte je do druhého dne do chladničky nebo na jiné chladné místo. Měli byste je skladovat při teplotě 1 až 6 °C. Houby skládejte maximálně do dvou vrstev.

Výkupní ceny hub jsou pohyblivé

Tuto skutečnost ovlivňuje poměrně dost okolností. Vše se odvíjí samozřejmě od počasí, a tudíž i od momentální úrody hub v daném kraji. Důležitou roli hraje také konkrétní druh houby a jeho kvalita. Ve chvíli, kdy určité druhy rostou ve velkém, můžete narazit na nižší ceny. Platí to samozřejmě i naopak. S kvalitními houbami vás žádná výkupna nikdy neodmítne, vždy si však předem zjistěte konkrétní podmínky.

Zájem je i o houby sušené

K výkupu můžete nabídnout i houby usušené, ale vždy si nejprve zjistěte konkrétní podmínky o potřebné kvalitě sušených hub. Houby nesmí být přepálené a při zlomení musí prasknout. Jejich výkupní cena je vyšší, ale počítejte s tím, že mají velmi nízkou váhu. Někde se však 1 kg kvalitní sušené houby může vyšplhat na cenu 8 až 10 tisíc korun.

K výkupu můžete nabídnout i houby usušené, ale vždy si nejprve zjistěte konkrétní podmínky o potřebné kvalitě hub. Zdroj: profimedia.cz

Aktuální průměrné ceny čerstvých hub na trhu

Liška obecná: 1 kg za 250 Kč až 350 Kč

Hřib smrkový: 1 kg za 200 Kč až 300 Kč

Hřib dubový: 1 kg za 250 Kč až 400 Kč

Křemenáč: 1 kg za 150 Kč až 250 Kč

Hřib hnědý: 1 kg za 180 Kč až 200 Kč

Hřib koloděj: 1 kg za 220 Kč až 240 Kč

Zdroje: www.hobby.blesk.cz, www.chytre-bydleni.cz, www.zivotvcesku.cz