Černé pokojovky: Vnesou domů luxus z za pár korun. Toto je 10 nejkrásnějších

Chcete si svůj designově zařízený byt či dům ozvláštnit ne ledajakými rostlinami? Nebo máte jen rádi atypické zbarvení rostlin? Máme pro vás 10 tipů!

Zdroj: balconygardenweb.com

Většina lidí si pořizuje pokojové květiny, aby lehce oživily prostor, ve kterém žijí nebo tráví čas. Při výběru převažuje zelená barva s barevným květem, ale co zkusit trochu odlišnější barvičku? Černá! Budete se divit, jakou krásu vám doma udělají.

Zamiokulkas černý – jeho domovinou je východní Afrika Zdroj: Przemyslaw Zielinski / Shutterstock.com

1. Zamiokulkas černý

Jeho domovinou je východní Afrika, kde je využíván i k domorodé medicíně. Je to sukulentní, vytrvalá bylina, která nemá ráda přímé sluneční paprsky, ale když ji dáte na dostatečně světlé místo, její listy ztmavnou. Pokud bude v šeru, listy půjdou do zelené barvy. I když je řazen do sukulentů, je potřeba kulkas přiměřeně zalívat. Ideální pro začátečníky.

2. Violka (maceška) rohatá černá

Dlouho kvetoucí trvalka, která se pěstuje v záhonech, ale i v zahradních nádobách. Dorůstá výšky 15-30 cm. Mají rády slunečné či polostinné stanoviště.

Karma černá – tuto květinu známe především s červenými květy Zdroj: Chiara V / Shutterstock.com

3. Toulitka Anthurium Karma černá

Tuto květinu známe především s červenými květy, ale ty černé jsou za mě „velký úlet“ (v dobrém slova smyslu). Tato kráska pochází z tropických deštných pralesů z Jižní a Střední Ameriky. Toulitka vám bude vděčná za vysokou vzdušnou vlhkost – lze jí dosáhnout kropením. Kořenový bal nesmí vyschnout! Preferuje polostín.

4. Ficus elastica Abidjan

Tato pokojovka vyžaduje minimální péči, což je velkou výhodou pro zaneprázdněné pěstitele. Dejte jí mimo přímé sluneční paprsky, zalívejte tak „akorát“. Kontrolujte, aby fíkus nestál ve vodě. Rosení se mu bude líbit.

5. Eónie (Růžicovka)

Sukulent s dekorativními listy, které jsou uspořádány do růžice. Celoročně vyžaduje slunné místo, akorát v létě dejte pozor na silné paprsky, můžou jí popálit. Zalévat mírně, nerosit! V létě jí můžete vyšoupnout na zahradu (pokud nějakou máte). Nedávejte rostlinu do plastových květináčů, časem růžicovka těžkne a bude vám přepadávat.

6. Tlustice Napoli Noir

Sukulent, který pochází z Číny. A stejně jako eónie má ráda celoroční slunné stanoviště a mírnou zálivku.

Pepřinec zkadeřený – pochází z pralesů jižní Ameriky Zdroj: Skyprayer2005 / Shutterstock.com

7. Pepřinec zkadeřený

Pochází z pralesů jižní Ameriky, tím pádem dává přednost polostínu. Pokud vlastníte koupelnu s oknem, naaranžujte si ho bez obav tam, miluje vyšší vzdušnou vlhkost. Zálivka mírná, ale pravidelná.

Alocasie Black Velvet (Sloní ucho) Zdroj: Logo Mimi / Shutterstock.com

8. Alocasie Black Velvet (Sloní ucho)

Tento druh působí jako hobit mezi ostatními alokáziemi. Patří mezi náročnější druhy pokojových rostlin, je háklivá na teplotu, vlhkost a přelití. Já osobně bych se do ní, jako málo zkušený pěstitel, nepouštěla..moc by mě mrzelo, kdybych jí udolala.

9. Colocasia Black Magic

Tato pokojovka pochází z Asie a je to „sestřenice“ Alocaie. Vypadá opravdu luxusně! Má ráda světlo, vzdušnou vlhkost, neustále trochu vlhký substrát. Ocení, když jí budete občas otírat listy od prachu.

10. Lithops (živé kameny)

Sukulent pocházející z jižní Afriky. Nemá stonek, jsou to jen dva obtloustlé listy, mezi nimiž je různě velká škvírka. Vyžadují maximální možné osvětlení celý rok. Lepší zalít vydatně, ale méně často. V zimních měsících nezalívat vůbec. Kameny rostou pomalu, tak se vám květináč zaplní až za několik let. Když už jsme u květináče – vyberte menší, ale vysoký.

U mě jasně vede číslo tři – toulcovka. Možná pro ni najdu doma ještě místo!