Co se stane, když potřete podlahu černým čajem? Naše babičky to dělaly běžně

Generální úklid domácnosti by se měl provádět alespoň dvakrát za rok, a to na jaře a na podzim. Celý byt by měl vypadat jako nový a stejně tak i podlaha, na kterou se velmi často zapomíná. Víte, jak se správně postarat třeba o dřevěné parkety? Naše babičky měly skvělé triky.

Možná byste to neřekli, ale stejně jako jedlá soda, také černý čaj může v domácnosti ušetřit mnoho práce. Opravdu silný čajový výluh dodá dřevěné podlaze lesk, účinně odstraní mastnotu, prach, či odstraní zápach z koberce. Při pravidelném používání některých chemických přípravků může časem dojít až k poškození přírodních materiálů, a to se v případě černého čaje stát nemůže.

Příprava čajového odvaru na podlahu

Hrnec s vodou přiveďte k varu. Přidejte 5 sáčků černého čaje a ponechte louhovat 10 minut. Poté odvar přelijte do kýble se studenou vodu, aby se teplota snížila, jelikož vytíráním dřevěné podlahy příliš horkou vodou by mohlo dojít k její deformaci.

Pozor na barvu dřeva

Tento způsob čištění podlahy se hodí spíše na mořená tmavší dřeva, neboť po použití černého čaje může zanechat mírně tmavší odstín. Než začnete vytírat, vyzkoušejte proto v zákoutí či oku neviditelném místě roztok. Pokud se dřevo nijak nezbarví, můžete v klidu začít s vytíráním.

O dřevěnou podlahu byste se měli pravidelně starat. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Čaj zároveň desinfikuje povrch

Výluh z černého čaje můžete použít na jakýkoliv typ podlahy, konkrétně řečeno na dřevo, laminát nebo dýhu. Nejdříve celou podlahu vytřete, ale pouze vlhkým, nikoliv přemokřeným mopem či hadrem. Poté nechejte povrch uschnout a následně vyleštěte ještě suchým hadrem. Budete překvapeni, jak snadno se zbavíte jakýchkoli otisků a skvrn, které byly dosud na podlaze. Vše má na svědomí kyselina tříslová, která je obsažená právě v černém čaji. Tento nálev působí rovněž dezinfekčně a absorbuje zápachy.

Výluh z černého čaje můžete použít na jakýkoliv typ podlahy, konkrétně řečeno na dřevo, laminát nebo dýhu. Zdroj: Shutterstock

Odstranění zápachu z koberce

Jestliže máte doma nějaké domácí zvířátko, může se stát, že vykoná na váš koberec svou potřebu. K takovým případům použijte rovněž černý čaj. Na zapáchající místo nasypte pár sušených čajových lístků. Po jedné hodině působení lístky vysajte.

