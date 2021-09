Proč by čerstvé květiny nikdy neměly stát blízko mísy s ovocem?

Víte, co má mísa s ovocem společného s květinami? Je za tím trocha vědy i chemie, ale proč se nedozvědět něco nového? Slyšeli jste už o umělém dozrávání ovoce ve velkoskladech? Jak spolu souvisí ovoce, květiny a velkosklady?

Co stojí za zráním některých druhů ovoce?

Spousta otázek a odpověď je jen jedna. Za vším totiž stojí ethylen, nyní označován také jako ethen, nikoliv však etan nebo ethan. Ethylen je přirozeně uvolňován některým ovocem, u kterého způsobuje zrání. Ovoce produkující ethylen přirozeně změní barvu, změkne a zesládne. Je to zcela přírodní chemická reakce, která probíhá u jablek a většiny druhů peckovin, ale také u banánů.

K zeleným rajčatům přidejte zralý banán. Ten uvolňuje ethylen, který rajčata ke svému zrání potřebují. Zdroj: profimedia.cz

Přirozená tvorba ethylenu v ovoci

Tvorba ethylenu u jablek a banánů je také často využívána k dozrávání plodů i v domácím prostředí. Jistě už jste slyšeli o tom, že do krabice, sáčku nebo papírového pytlíku máte umístit nezralá rajčata s jablkem nebo banánem. Tím právě dochází ke zvýšené koncentraci ethylenu a v takovém prostředí zelená rajčata pomalu, ale dobře dozrají.

Dozrávání ovoce ve velkém pomocí ethylenu

Ethylenu využívají také velkosklady při distribuci ovoce napříč kontinenty. Ovoce se často sklidí těsně před dozráním, transportuje se na velkou vzdálenost do velkoskladu, odkud bude následně distribuováno do prodeje. Ještě před tím je ale nutné nechat ovoce dozrát, a to se právě ve velkém děje nejčastěji s banány.

Banány dozrávají velmi rychle, produkují totiž hodně ethylenu. Zdroj: Cegli / Shutterstock.com

Ovoci pomáhá zrát, květinám vadnout

Zatímco ethylen je pro dozrávání ovoce vhodný, „zrání“ čili stárnutí u řezaných květů je právě to, co se snažíme oddálit. Jistě znáte několik tipů, jak udržet řezané květiny dlouho krásné a zdobné. Pokud ovšem umístíte do jejich bezprostřední blízkosti ovoce zrající a uvolňující ethylen, podpoříte stárnutí i u květin. Chcete-li krásný pugét udržet svěží co nejdéle, vyvarujte se banánů, rajčat, broskví, jablek či avokáda v jeho blízkosti. Naopak hrozny, jahody nebo citrusové plody ethylen neprodukují a květiny ve váze v jejich blízkosti nijak neovlivní.

Řezané květy vydrží déle, pokud nebudou v blízkosti banánů, jablek či peckovin. Zdroj: Profimedia.cz

