Takto můžete červenou cibuli skladovat až dva roky. Je to perfektní vychytávka

Pokud nebudete správně uchovávat cibuli, začne vám klíčit a plesnivět. Proto pro vás máme cenné rady, které vám zajistí, že červená cibule bude stále čerstvá, silná i kvalitní a to dlouhodobě! Díky této vychytávce vám vydrží skvělá až dva roky.

Cibule je univerzální surovina, která se v kuchyni používá velmi často. Ať už k přípravě masa, do polévky nebo omáčky, vylepšuje chuť pokrmu a zároveň dodává potřebné vitaminy. Červená cibule od žluté je o něco sladší, a proto se více využívá ve studené kuchyni. Aby však červená cibule mohla být použitelná i za rok, musíte se ujistit, zda je před uskladněním pevná a suchá, což vám také napoví barva a pevnost slupky.

Podívejte se na video, jak skladovat červenou cibuli, aniž by se po několika měsících zkazila:

Kontrola před uskladněním

Než se vrhnete do samotného skladování cibule, vždy je důležité ji prohlédnout, zda nevykazuje sebemenší známky plísně či hniloby. Jakmile byste tam nechali, byť jen jednu poškozenou cibuli, plíseň se začne velmi rychle rozšiřovat, čímž tak postihne veškeré další kusy. Dbejte proto na zvýšenou kontrolu i při nakupování. Slupka cibule nesmí být nijak porušena.

Tmavé a chladné stanoviště

Červenou cibuli uchovávejte při teplotě 4-6 °C, ne však v lednici. Ideální místo je špajz nebo sklep. Zároveň ji musíte zajistit dostatečnou vzdušnost. Pokud takové místo ve sklepě nenajdete, vyskládejte cibule do dřevěných bedýnek. Na tmavém, chladném a suchém místě tak vydrží velmi dlouho.

Při správném skladování bude cibule stále šťavnatá i za několik měsíců. Zdroj: Profimedia

Uchování cibule v punčoše

Jestliže máte doma málo místa, můžete cibuli vložit do staré punčochy a pověsit tak na vhodné stanoviště. Za jednotlivými kusy cibule udělejte malý uzlík, díky kterému je skvěle oddělíte od sebe. Jakmile pak budete cibuli potřebovat, stačí ustřihnout punčochu pod uzlíkem a zbytek zůstane dál vyset.

Koření z cibule

Máte červené cibule dostatek? Vyrobte si cibulové koření, které vydrží čerstvé až dva roky! Budete potřebovat pouze červenou cibuli a kamennou nebo mořskou sůl. Cibuli oloupejte a nakrájejte na menší kousky. Poté ji dejte do mixéru, přidejte lžíci soli a rozmixujte. Směs naneste na plech vyložený pečicím papírem a dejte sušit buď na sluníčko nebo do trouby při teplotě 80 °C.

Červená cibule je skvělým dochucovadlem zeleninových salátů. Zdroj: Shutterstock.com / PTStock

Vysušenou cibuli poznáte podle toho, že bude mít růžovější barvu. Jakmile si z plechu ulomíte kousek směsi, měla by krásně křupnout a nijak se neohýbat. Cibule totiž nesmí být vůbec vlhká, jinak se vám může zkazit. Nakonec ji vhoďte opět do mixéru, který ji promění v hladký prášek. Používejte jako koření do masitých pokrmů, těstovin i omáček.

Zdroje: ceskaselka.cz, skladnicka.cz, apetitonline.cz