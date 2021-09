Jak odhalit červotoče a jak se ho účinně zbavit. Zkuste prvně recepty babiček

Našli jste doma na podlaze dřevěný prášek? Nebo snad slyšíte zvláštní chroupání? Asi vás navštívil dost nevítaný host jménem červotoč! A protože dokáže nadělat pěknou neplechu, je potřeba se ho zbavit co nejdříve.

Už se vám někdy doma stalo, že jste slyšeli večer před usnutím jemné a vytrvalé chroupání, které se ozývá jakoby odevšad? Měli byste začít okamžitě jednat, protože se vám do dřevěného nábytku, krovů či trámů nejspíš pustil nebezpečný červotoč. Bez jeho urychlené likvidace bude se dřevem zle. Dřevokazní brouci patří vedle hub a plísní mezi nejčastější biologické škůdce v nábytku. Tento hmyz potřebuje k životu dřevo o vlhkosti nejméně 10% a nejvíce 80 %.

Jak poznáte, že máte doma nežádoucího vetřelce?

Samičky brouka kladou vajíčka do prasklin ve dřevě nebo do předem vyhlodaných chodbiček. Na nábytku nebo pod ním pak najdete malé hromádky dřevěného prachu, dřevo je proděravěné chodbičkami a na jeho povrchu jsou patrné malé dírky. Dávejte na to pozor - celkový rozsah poškození totiž není zvenku dost dobře poznat a destrukce dřeva může být až fatální.

Samotný brouk pouze prokousává chodbičky, dřevem se živí jeho larvy. Zdroj: profimedia.cz

Co byste měli o červotočích vědět

Jak vůbec vypadá? Červotočů existuje hned několik druhů, například červotoč proužkovaný, umrlčí, peřenitý, kostkovaný a hnědý. Červotoči jsou poměrně malí brouci o velikosti 2 až 4 mm. Samotný brouk pouze prokousává chodbičky, přímo dřevem se živí jeho larvy. Obě stádia vývoje tedy škodí a je potřeba se na ně při likvidaci i prevenci soustředit.

Jeho životní cyklus a jeho množení se často označuje jako dokonalá proměna. Samička totiž naklade vajíčka, ze kterých se přibližně za měsíc vylíhnou larvy. Ty jsou bílé, mají hnědou hlavičku a měří přibližně půl centimetru. Další vývoj trvá larvě dva měsíce a během něho se čtyřikrát svléká. Koncem léta se larva červotoče zakuklí a dospělý brouk se z ní vylíhne až na jaře. Ten se pak z místa vylíhnutí prokousává a tvoří další chodbičky, které mají kulatý tvar a šířku kolem 2 milimetrů. Každý červotoč je schopen naklást více než 50 vajíček, což znamená, že se tento brouk velmi rychle rozmnožuje.

Jak se zbavit červotoče

Když už víte, s kým máte tu čest, jednejte efektivně a rychle, aby se vám červotoč nerozšířil do dalších částí či úplně nezničil napadený nábytek nebo jiné dřevěné zařízení domácnosti. Podle rozsahu poškození je potřeba zvolit vhodný způsob ochrany proti těmto škůdcům, případně i zvážit výměnu poškozeného prvku za nový.

Metoda našich babiček

Pokud netoužíte po drastické chemii, můžete se pokusit zbavit červotoče pomocí zásob ze spíže. Mezi velice známý a poměrně účinný postup hubení patří směs octa, mycího prostředku na nádobí a pepře. Ocet a mycí prostředek se smíchá v poměru 10 : 1 a následně se přidá mletý pepř. Směs dobře promíchejte a potřete napadená místa v silných vrstvách. Dřevo je nutné tímto roztokem opravdu dobře "namořit". Jedná se o levný a snadno dostupný způsob likvidace. Jako alternativní řešení můžete zvolit roztok louhového mýdla, kterým budete napadené dřevo potírat.

Impregnace dřeva proti škůdcům

V případě, že se rozhodnete pro chemickou cestu, existují volně prodejné prostředky, které se na dřevo nanášejí. Bývají účinné, ale pokud jsou brouci již hluboko ve dřevě, poraďte se s odborníkem. Dezinsekční firma zhodnotí stav a hloubku poškození a díky tomu pro vás zvolí vhodný chemický přípravek, který se aplikuje do dřeva například ve formě postřiků, impregnačních nátěrů, aerosolů nebo třeba i přímou injektáží přípravku do hlubších struktur dřeva.

Samička naklade vajíčka, ze kterých se přibližně za měsíc vylíhnou larvy. Zdroj: profimedia.cz

Využití mikrovlnného záření

Pro ošetření je možné také využít mikrovlny. Červotoč nesnese vysoké teploty, proto stačí nastavit frekvenci kolem 2500 MHz a škůdce ve dřevě nepřežije. Tuto metodu nelze použít tam, kde by vysoká teplota poškodila i samotný předmět. Po ukončení procesu je však potřeba aplikovat nátěr proti červotoči, aby dřevo opět nenapadl.

Ozařování dřeva

K moderním způsobům boje proti tomuto škůdci patří ozařování dřeva. K tomu se používá ionizující gama záření, které trvá dva dny. Záření nepoškodí dřevo, ale zahubí nežádoucí larvy. Ozařovací komora je menších rozměrů, proto se tato metoda používá spíše pro jednotlivé části větších kusů nábytku. Po ozařování by měla být následně provedena ještě také impregnace dřeva.

