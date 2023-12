Znáte dobře červotoče spižního? Bohužel už jste měli tu čest? Je to nepříjemný škůdce, který klidně bude bydlet v pepři nebo knize. Moc si totiž nevybírá.

Co je zač červotoč spižní?

Jako všechny škůdce, ani červotoče spižního čili chlebového, určitě nechcete potkat. Je to nenápadný prťavý hnědý brouček, kterého si klidně spletete se semínkem lnu, je však oválnější. Brouček sám nepůsobí škodu, a dokonce ani nepřijímá potravu, jeho jediným cílem je rozmnožit se!

Larvy, které se z vajíček líhnou, jsou schopné zlikvidovat vše, a to daleko za hranicemi vaší spíže. Jsou to nezmaři, kterým chutnají nejen potraviny, koření a bylinky, suché granule určené zvířatům, ale také knihy, rohovina a vlasy. U vás doma si proto pochutnají na něčem v každém koutě, a navíc nepohrdnou ani pylem a nektarem v zahradě. To je apetit!

Na YouTube kanálu HOME IN CUBE pro vás připravili tento příspěvek. Lenka se s vámi podělí o několik fíglů, jak se zbavit dotěrného hmyzu.

Zdroj: Youtube

Co prozradí červotoče spižního?

Bohužel s červotoči nám paní Lenka neporadila. Co tedy dělat? Zatímco potravinoví moli vám budou napřed po kuchyni poletovat a pak se jejich larvy vydají po stěnách ke stropu, což je prozradí, u červotoče spížního je to trochu jinak.

Broučci také poletují po bytě, ale málokdy si jich všimneme. Jsou opravdu malí, respektive jen 3,5 mm dlouzí a na tmavých površích jsou doslova neviditelní. Můžete je ale najít mrtvé v krytu osvětlení, které je také láká.

A pak objevíte místo, které je plné podivných kuliček, larev a mrňavých pochodujících broučků!

close info Profimedia zoom_in Červotoč spižní nadělá z pečiva ementál!

Zbavte se všeho! Nebo jídlo zmrazte

V obalech potravin i chlebové kůrce můžete najít pravidelné dírky, které jednoduše připomínají práci červotoče. Samotné larvy bývají špatně rozpoznatelné, v sypkých potravinách se balí do bílého kokonu, kterým je například koření oblepené, a proto jej nezpozorujete. Přes čirý plast můžete ale vidět chodbičky, které v koření larva nadělá.

Při výskytu brouka nebo larev zkontrolujte potraviny a snažte se najít zdroj. Nebo rovnou všechno vyhoďte. To záleží na situaci a na vás. Brouci se mohou prokousat igelity, měkkými plasty, dřevem, alobalem a papírem. Prohlédnuté potraviny proto skladujte v uzavřených nádobách z pevných materiálů.

Potraviny sledujete po dobu tří týdnů, kdy byste pozorovali různá vývojová stádia. Pokud chcete nějaké potraviny za každou cenu zachovat, ale být si jistí, že jste udělali všechno pro likvidaci vajíček, larev i brouka, umístěte je v igelitovém sáčku do mrazáku na týden.

Skříňky a police vytřete octovou vodou a preventivně rozmístěte na strategická místa lepové desky nebo jemně vysypejte křemelinou. Ta není pro člověka nijak nebezpečná a hmyz zaručeně vysuší a zahubí.

Proti těmto červotočům i dalším škůdcům můžete koupit také spreje ve specializovaných kamenných i online prodejnách.

Zdroje: huffingtonpost.co.uk, pasti.cz