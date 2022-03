Jak pohodlně, přírodně a dokonale vydezinfikovat celý záchod: Pomůžou česnek i z

Dokonale čistá toaleta by měla být jistou normou každé domácnosti. Přestože ji máte precizně vycíděnou, neznamená to, že na ní již nejsou žádné bakterie. Pro opravdu dokonalou čistotu záchodu je také důležitá jeho dezinfekce. A jde to i bez chemie! Bezvadně vám s ní pomůže česnek a zázvor.

Známou realitou je, že toaleta je jedním z míst, kde se nachází velké množství nebezpečných bakterií. A protože čistý záchod je základ všeho, měli byste se kromě pravidelného úklidu, pustit i do jejich likvidace. A nepotřebujete k tomu chemické dryáky a fyzickou sílu na drhnutí. S přehledem vám postačí ingredience, které máte jistě doma.

Česnek je dokonalý likvidátor mnoha bakterií

Česnek se nepoužívá jen při vaření, ale je velkým přeborníkem i v léčitelských oborech a také v péči o rostliny. Je to takový malý zázrak. A co se týká úklidu, je skvělým parťákem i jako účinný dezinfekční prostředek. Vyzkoušejte například osvědčený trik a vyčistěte si česnekem vaši toaletu. Výsledek vás ohromí.

Známou realitou je, že toaleta je jedním z míst, kde se nachází velké množství nebezpečných bakterií. Zdroj: shutterstock.com

Nejenže ušetříte nějakou tu korunu za agresivní chemické čističe, ale zbavíte váš záchod mnoha nebezpečných mikrobů, které by se vám mohly rozšířit na další místa v bytě. Česnek vám zároveň pomůže zbavit se nehezkých zažloutlých skvrn, které se v míse pravidelně objevují. Metoda s česnekem je zároveň velmi šetrná, takže se nemusíte obávat, že byste poškodili povrch toalety.

Česnek je nálož plná zdraví

Česnek kuchyňský je samozřejmě výborný pro lidské zdraví, protože obsahuje mnoho významných látek, kterých je asi čtyři sta. Vedle vitamínů A, B, C a E a dobře vstřebatelných minerálů jako vápník, hořčík či draslík, je to asi stovka sirných sloučenin. O nich biologové mluví jako o přírodních antibiotikách. Účinkují proti bakteriím a virům, i proti řadě plísní.

V péči o domácnost ovšem vyniká látka allicin

Jedná se o látku, která působí antibakteriálně a antiviroticky, jde tedy o jedno z přírodních antibiotik. Z toho je jasné, že se velice snadno může doma postarat o veškeré nežádané patogeny. Jak tedy čistit česnekem?

Jen jeden stroužek a je hotovo

Jediné, co musíte udělat, je vhodit dvakrát do týdně do toalety oloupaný stroužek česneku a nechat ho tam přes noc. Ráno stačí už jen spláchnout a máte hotovo. Pokud dodržujete i ostatní zásady čištění a hygieny, bude vaše WC mísa bez plísní i bakterií.

Vyrobte si česnekový čaj

Dejte do hrnce 1 šálek vody a přiveďte k varu. V tento moment do ní vložte tři stroužky česneku a sporák vypněte. Přikryjte víkem a nechte tak 15 minut louhovat. Následně nalijte česnekový odvar na všechny plochy záchodu a nechte opět působit přes noc. Česnekový lektvar vám navíc vyčistí i všechny žluté usazeniny.

Dokonale pomůže i zázvor

Došel vám doma česnek? Vsaďte na ingredienci se stejnými účinky. Je jím zázvor lékařský neboli pravý. Stačí když vhodíte do mísy několik nakrájených plátků a opět necháte působit přes noc. Výsledky budete po několika týdnech určitě příjemně překvapeni.

Stejně tak byste neměli zapomenout na dezinfekci samotné nádržky na vodu, kde se kolikrát hromadí ještě více nečistot než v míse. Zdroj: shutterstock.com

Vyčistit lze i další části WC

Stejně tak byste neměli zapomenout na dezinfekci samotné nádržky na vodu, kde se kolikrát hromadí ještě více nečistot než v míse. Nejprve toaletu spláchněte, aby klesla hladina vody v nádržce a vyčistěte ji houbičkou či kartáčem pomocí jedlé sody, popřípadě s kapkou prostředku na mytí nádobí. Zbavíte se hnědých nánosů a skvrn. Poté do nádržky vložte jeden stroužek česneku nebo kousek zázvoru a jednou týdně je vyměňte za čerstvé.

