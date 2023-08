Česnek zbaví záchod žlutých skvrn. Stačí ho správně použít. Jak na to?

Česnek je nejen aromatická zelenina, která dodá vašim pokrmům říz, ale i výborný čisticí prostředek. Nevěříte?

Česnek má spoustu zvláštních vlastností – štípe, provokuje zápachem, ale také dezinfikuje. Příroda mu dala do vínku látku alicin, která dokáže ničit viry, plísně a bakterie. Výborně se hodí pro úklid vhkých míst, jako jsou koupelna nebo záchod. Naši předkové to věděli a vůbec se neostýchali tuto zeleninu použít jako dezinfekční úklidový prostředek právě k údržbě jedné z nejfrekventovanějších místností v domě – toalety.

Na videu uvidíte, jak česnek dokáže vyčistit toaletu:

Prkénko dolů

Udržovat toaletní mísu v čistotě je jako uhlídat pytel blech. Není divu. Lidské výměšky totiž obsahují miliardy bakterií, plísní a virů, které je těžko „držet na uzdě“. Proto odborníci apelují na pravidelnou údržbu záchodu a zároveň i na to, aby každý kdo „onu místnost“ použije, za sebou vždycky sklopil prkénko. Proč?

Protože vědci zjistili, že při splachování se do vzduchu dostávají kontaminované kapičky vody, které pak ulpívají na zdech místnosti, ale i na ručnících, make-upech nebo zubních kartáčcích. Takový častý útok bakterií může mít své následky například v podobě narušené imunity. A to vám za to nestojí. Proto při každém použití WC nezapomeňte na sklopení prkénka!

Česnek dokáže vyčistit i váš záchod. Zdroj: Profimedia

Česnek proti virům, plísním a bakteriím

Česnek má při čištění toalety stejné účinky jako chemické přípravky, ale na rozdíl od nich je čistě přírodní. Určitě stojí za vyzkoušení. Stačí, když oloupete a nasekáte jeden stroužek česneku. Pak ho vložte pozdě večer (když rodina už spí) do záchodu. Přes noc nechte česnekovou kúru působit a ráno toaletu dočistěte, spláchněte a máte vystaráno. Váš záchod bude zbavený od toho nejhoršího. Ale pokud chcete mít jistotu, že bakterie, viry i plísně jsou pod kontrolou, opakujte česnekovou kúru raději dvakrát týdně.

Nasekaný česnek odstraní žluté skvrny ze záchodové mísy. Zdroj: Profimedia

Zmizík žlutých skvrn

Podle expertů na ekologický úklid můžete česnek využít i jako přírodní odstraňovač žlutých skvrn uvnitř záchodové mísy. Jak na to: Přiveďte k varu 2 a ½ šálku vody. Jakmile voda začne „bublat“ vhoďte do ní tři rozdrcené stroužky česneku a libovolný čaj (doporučujeme klasický mátový, který výborně funguje na čištění skla či keramiky).

Směs nechte vychladnout a na noc jí polijte všechny žluté skvrny, které vám hyzdí záchodovou mísu. Směs nechte působit přes noc a ráno místo vydrhněte toaletním kartáčem. Stejný postup opakujte, dokud nepříjemný nános nepovolí.

Po česnekové kúře ještě štětkou dočistěte záchod a máte hotovo. Zdroj: Profimedia

