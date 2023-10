Jak použít česnek v domácnosti při úklidu? Proč jej házet do záchodu? Hledáte-li přírodní způsob, jak desinfikovat, česnek může pomoci. Poradíme, jak na to.

Česnek jako ho neznáte

Také autorka tohoto videopříspěvku z kanálu Andrea Jean Cleaning se dušuje, že nic nenahradí česnek a také vám ukáže, co s ním udělat. Na svém kanále pak nabízí řadu dalších nápadů, jak vycídit celou domácnost do vysokého lesku.

Zdroj: Youtube

Hoďte česnek do záchodu

Pravidelný úklid záchodu a koupelny není jen vhodný, ale nanejvýš nutný. Nejde totiž jen o čistotu a smítka prachu, ale především o hygienu, což se dnes dobře ví a nač se dbá. Dezinfekční prostředky, které jsou určené k úklidu toalety, vám však nemusejí vyhovovat.

Kromě toho, že jsou často velmi drahé, jsou to často také silné chemikálie, které mohou nepříznivě působit na naše zdraví, a to nejen v přímém kontaktu s látkou. Citlivější osoby jako astmatici, mohou zažívat dramatické zhoršení svých obtíží právě při nechtěné inhalaci agresivních výparů z těchto prostředků.

A tím se dostáváme k otázce, proč použít česnek do záchodu. Česnek je známý tím, že dokáže hubit bakterie a mikroorganismy a má se za to, že dezinfikuje i záchodovou mísu, a to tím nejšetrnějším a přírodním způsobem. Někteří doporučují vhodit do toalety oloupaný stroužek, jiní míní, že je nutné stroužek nasekat či rozmáčknout. To už je na vás.

Česnek je ideální do mísy vhodit večer před spaním, aby mohl nerušeně působit co možná nejdelší dobu nebo to můžete udělat před odchodem do práce, kdy také bude mít česnek dostatek času k nerušenému působení.

close info Shutterstock zoom_in Česnekové domácí prostředky k čištění vám pomohou i dezinfikovat.

Domácí desinfekční prostředek s česnekem

Pokud se rozhodnete, že chcete síly česneku využít k úklidu obecně, čisticí prostředek s dezinfekčními účinky česneku si můžete také připravit ze tří rozdrcených stroužků povařených v čaji nebo vodě. Touto tekutinou polijte špinavou a zažloutlou sanitární keramiku v koupelně či na záchodě a opět nechte co nejdéle působit. Následně očistěte štětkou a opláchněte.

Česnek s octem pro ještě větší čisticí sílu

Účinný víceúčelový čisticí sprej můžete také připravit z česneku a octa. Do půl litru octa přidejte celou paličku propasírovaného česneku a nechte přes noc macerovat. Následujícího dne sceďte přes kávový filtr nebo plátýnko a přelejte do mechanického rozprašovače. Pokud chcete, přidejte do česnekového octa také kapku esenciálního oleje, doporučuje se citronový nebo citronelový.

